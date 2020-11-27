В России впервые выявили более 27 тыс. заболевших COVID за сутки

В России суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции превысил максимум за весь период пандемии, достигнув показателя 27 543 случая в 85 регионах, передает оперштаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 - 27 543 в 85 регионах, в том числе без симптомов 6 241 (22,6%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

В обшей сложности в России за все время эпидемии выявлено 2 215 533 случаев коронавирусной инфекции. За сутки скончались 496 пациентов, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 38 558. Успешно перебороли болезнь 1 712 174 выписанных, из которых 26 682 пациента выписаны за последние сутки, что является рекордным числом выздоровевших за весь период.

Коронавирус. Ситуация в регионах

Наибольший прирост отмечен в Москве - 7 918 новых случаев, что стало новым антирекордом. Скончалось от коронавируса в столице 77 человек, выписаны из московских больниц 6 484 человека. На втором месте Санкт-Петербург (+3687), на третьем Московская область (+1058). В пятерке Нижегородская (459) и Свердловская (399) области. Далее следуют Карелия (388), Архангельская область (361) и Хабаровский край (337). Минимальный прирост наблюдается в Еврейской АО (29 случаев), на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (четыре).