Без педалей и руля: куда едет новый российский беспилотник?

Особенность нового беспилотного автомобиля от «Эвокарго» заключается в том, что он был полностью разработан с нуля, как беспилотный. В нём отсутствуют дорогостоящие системы, рассчитанные на водителя: кабина, кресло, рулевая система управления, за счет чего такое транспортное средство становится дешевле. Представители компании пока не раскрывают стоимость новинки, но указывают, что грузовики «Эвокарго» экономически более выгодны и окупаются быстрее, чем переделанные из обычных. По их подсчетам, себестоимость перевозки на беспилотнике будет на 60%, чем на традиционных грузовиках.

Конструктивно машина оснащена гибридной системой питания — от электрических батарей и от водородных топливных элементов. При полном заряде аккумуляторов и заправке водородом, которая занимает всего пять минут, машина может проехать до 1000 км без остановки. Интересна и бизнес-модель реализации своей продукции, которую планирует использовать «Эвокарго»: компания разрабатывает сервис электрической беспилотной тяги, который начнет предоставлять во второй половине 2021 года. Клиенты смогут обойтись без покупки грузовика и капитальных затрат, оплачивая транспортные услуги по подписке или за километраж. «Перевозка грузов с помощью беспилотников, как сервис, выгодна клиентам, у которых, как правило, нет специалистов, готовых к обслуживанию автономного грузовика и управлению им, — говорит Андрей Большаков, глава и основатель «Эвокарго». — Это одно из главных препятствий развития рынка беспилотного транспорта по традиционной модели, которая подразумевает, что предприятие покупает машину и эксплуатирует ее самостоятельно, обращаясь к производителю лишь за технической поддержкой и обслуживанием. Создавая экосистему вокруг логистической услуги на основе беспилотных технологий, мы решаем эту проблему для клиентов».

По словам Андрея Большакова, готовятся к производству несколько малотоннажных электрических автономных грузовиков «Эвокарго» по предзаказу, которые начнут поставляться в апреле 2021 года. Первые покупатели беспилотника — предприятия нефтегазовой отрасли, владельцы складских комплексов и логистические компании. На первом этапе грузовики «Эвокарго» будут использоваться на закрытых территориях.

Одновременно особенностью грузовиков «Эвокарго» является их возможность взаимодействия с подключенными элементами дорожной инфраструктуры (V2X), что было продемонстрировано во время тестового заезда на ЦКАД. Беспилотник получает информацию с установленных на дороге камер и датчиков и может корректировать своё движение, если на дороге, например, появилось препятствие или возможно возникновение аварийной ситуации.

Однако пока развитие подобных систем в России сдерживает недостаточная развитость систем связи. «Качественная связь в управлении беспилотниками особенно важна: автоматика управления беспилотным транспортом сильно зависит от задержек в передаваемом сигнале, поэтому для повсеместного применения машин-роботов, этот параметр должен быть сведен к минимуму. В противном случае возможно ухудшение скорости реакции машины, которое способно привести к аварийным ситуациям на дорогах», -- отмечает Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами компании «ВымпелКом».

Справится с задачей быстрой передачи данных могла бы сотовая связь пятого поколения 5G, но пока операторы, как известно, испытывают в России трудности с получением частот под эту технологию. «Основные трудности на данный момент связаны с недоступностью в России частот 3,4-3,8 ГГц, используемых во всем мире для развертывания сетей пятого поколения. В РФ эти частоты используются силовыми структурами и под них была разработана значительная часть военной техники, -- продолжает Герман Бородов. -- Сейчас идет активный процесс по передачи частот 4,7-4,9 ГГц, однако с ними также связаны определенные трудности - традиционно диапазон 4,8 ГГц используется для работы систем самолетов “свой-чужой”, поэтому для использования этих сетей в коммерческих целях в пределах 300 Км от границы, необходимо разрешение сопредельных государств. Кроме того, стоит отметить, что диапазон 4800 - 4990 МГц не имеет развитой экосистемы оборудования и не является глобальным стандартом для сетей 5G».