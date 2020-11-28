Электроснабжение острова Русский частично восстановлено

Восстановлено электроснабжение на части острова Русский во Владивостоке, который 10 дней оставался без света, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство Приморья.

«Парис, Мелководный и Новик запитали электроэнергией на острове Русский», – заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Свет на острове отключен с вечера 18 ноября, после прошедшего по Приморью ледяного шторма. Помимо этого, неизвестные украли 3,5 километра медного провода, что сделало невозможным быстрое восстановления электроснабжения. А 21 ноября было перекрыто движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант моста.