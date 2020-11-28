Эрдоган возобновил нападки на Францию

Президент Турции Реджеп Эрдоган вступил в режиме видеоконференции на 23-м конгрессе Ассоциации мусульман Америки, в ходе которого вновь подверг критике Францию, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

«В последние дни во Франции под предлогом свободы слова озвучиваются нападки в адрес Пророка Мухаммеда. Оскорбление религиозных чувств людей не имеет ничего общего с правами и свободами человека», – сказал Эрдоган.

Ранее Сенат Франции принял резолюцию, которая говорит о что в Карабахе «Турция развернула на театре боевых действий в качестве вспомогательных средств к азербайджанской армии наемников, которые состояли в джихадистских группировках в Сирии; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы увеличил количество провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции, Европы и других стран; проводимая Турцией экспансионистская политика является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе». Кроме того, Сенат призвал правительства Франции к «проведению международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, в частности против гражданского населения, и с применением оружия, запрещенного международным правом».