ЕС осудил убийство в Иране физика-ядерщика

Европейский союз осудил убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, произошедшее 27 ноября в Тегеране, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«27 ноября 2020 года в Абсарде, Иран, правительственный чиновник Ирана и несколько гражданских лиц были убиты в результате серии насильственных нападений.

Это уголовное преступление, противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС.

Верховный представитель (Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель – Эксперт) выражает соболезнования членам семей погибших, желая скорейшего выздоровления другим лицам, которые могли быть ранены», – говорится в заявлении ЕС.

Официальный Тегеран пообещал отомстить за гибель своего ученого. «Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне», – написал в твиттере министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.