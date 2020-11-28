Греция критикует Германию за поставки оружия Турции

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обвинил ФРГ в отсуствии лидерской роли в Евросоюзе из-за отказа ввести эмбарго на поставки оружия Турции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Politico. «Я действительно не понимаю нежелания Германии использовать огромную мощь своей экономики, чтобы показать странам, что они должны соблюдать международное право», – сказал Дендиас в интервью газете Politico

Ранее Греция призвала страны ЕС прекратить экспорт военной техники и оружия в Турцию, поскольку оно используется в действиях, дестабилизирующих регион.

Летом 2020 года Турция и Греция оказались на грани военного столкновения из-за геологоразведочных работ, которые Анкара вела на шельфе греческого острова Кастелоризо.