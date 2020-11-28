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Коронавирус COVID-19 в России: новых заболевших вновь более 27 тыс.

Москва, 28.11.2020

Согласно информации оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 27 100 новых заболевших, что стало новым рекордом за всё время пандемии.

Всего к утру 28 ноября общее число заболевших COVIDD-19 составляет 2 242 633. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 739 470 (+27 296) человек, активных случаев – 464 095. Жертвами инфекции в стране стали 39 068 человек – 510 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 7 320, что также стало суточным рекордом. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3695), Подмосковье (+1065), Нижегородская область (+464) и Свердловская область (+390).

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 76 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 8 756 человек. Накануне в столице от СOVID-19 скончалось 77 пациентов, а у 7 918 человек был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 585 095 человек.

Напомним, вторая волна коронавируса стала накрывать нашу страну в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс., 20 ноября – в 24 тыс., 23 ноября – в 25 тыс., 27 ноября - в 27 тыс.

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