Кудрин спрогнозировал спад российской экономики

Глава Счётной палаты России Алексей Кудлин спрогнозировал в текущем году спад российской экономики сразу на 4,5%. При этом он отметил, в Старом Свете ситуация ещё хуже. Так, по данным Кудрина, европейская экономика упадёт примерно на 8%, экономика Великобритания – на 11%.

«Мы же, как обещает нам официальная статистика, на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%», – цитирует главу Счётной палаты РИА Новости.

Как признался Кудрин, для него, как экономиста, проблема состоит в том, что после того, как последние 5 лет уровень жизни в России снизился примерно на 10%, то уже за этот год падение будет снова очень высоким.

«Таким образом, у нас ещё на 1 млн прирастёт количество бедных. К огромному сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которые нуждаются в поддержке государства», – резюмировал глава Счётной палаты России.