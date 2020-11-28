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Курс доллара: рубль ждёт ключевое событие

Москва, 28.11.2020
  • Курс доллара: рубль ждёт ключевое событие

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Последний день рабочей недели российский рубль завершил на нисходящем тренде. Стартовав утром с позиций 75,69 за доллар и 90,16 за евро, к закрытию торгов на Мосбирже национальная валюта заметно просела в обеих парах.

Так, курс доллара по данным на 19:00 мск составлял уже 76,05 руб. (+33,75 коп.). Также укрепился и евро – единая валюта ЕС в это же время стоила 90,87 руб. (+62,25 коп.). При этом сам доллар даже несколько упал. Индекс DXY в пятницу откатился с 91,99 до 91,87 пункта.

Таким образом, рубль отреагировал на вчерашнее заявление российского оппозиционера Алексея Навального, который в ходе своего выступления в Европарламенте предложил ввести «денежные санкции» против отечественных олигархов. Кроме того, инвесторы пока сделали паузу в покупке риска, ожидая итоги министерского заседания ОПЕК+, которое состоится 1 декабря и на котором будет обсуждаться уровень добычи сырья.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами» отметил, что рубль вчера падал, несмотря на слабость доллара. Более того, нашей валюте не помогла вновь дорожающая нефть марки Brent и пиковые налоговые выплат.

При этом эксперт полагает, что в начале декабре рубль может ещё сильнее ослабнуть. По его мнению, произойдёт это если доллар в ближайшие сессии успешного протестирует отметку в 76,70.

«В этом случаем пару доллар-рубль мы увидим выше 77,50 руб. В целом же перспективы нашей крайне ограниченны. Но всё-таки главным драйвером курсовой динамики станет нефтяной фактор, так как трейдеры ждут итоги заседания ОПЕК+, которое завершится уже во вторник. Если вердикт экспортеров удовлетворит игроков, то «чёрное золото» марки Brent может с легкостью превысить уровень в 50 долл. за бочку. Вот тогда рубль начнёт дорожать, приблизившись вскоре к новым максимумам. Если же участникам заседания не удастся прийти к единому мнению, то рубль ожидает падение, которое может быть довольно чувствительным», – заявил Коган.

Владимир Зотов из Уральского банка реконструкции и развития также считает, что рубль всецело будет зависеть от решения, которое примут члены ОПЕК+ на своём заседании во вторник.

«Мы предполагаем, что при продлении ограничений на добычу сырья, что будет считаться позитивным сигналом для любителей рисковых активов, пара доллар-рубль станет торговаться в нижних границах коридора 75,50-76,50, а пара евро-рубль в пределах 90,50-91,50 руб.», – отметил он.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» подчеркнул, что благодаря позитивному внешнему фону рубль в первой половине вчерашнего дня демонстрировал кратковременный восходящий импульс, но затем устремился вниз на негативе, который наблюдался на мировых торговых площадках.

При этом он напомнил, что утром глобальные площадки находились под давлением, но затем стали активно расти, нивелируя провал, произошедший вечером в четверг.

«Однако позже внешний фон ухудшился, что и вызвало резкое снижение рубля», – пояснил Бабин.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» напомнив, что неделю рубль завершил просев к основным резервным мировым валютам, считает, что в целом наша валюта выглядит сейчас вполне достойно.

«Если же говорить о ближайших перспективах рубля, то мы полагаем, что в начале следующей недели пара рубль-доллар будет находиться в коридоре 75,30-76,20, а в паре евро – в диапазоне 89,90-91,00», – предположил он.

Между тем аналитики международной страховой компании Coface, которая специализируются в области страхования рисков, связанных с торговлей и внешнеэкономической деятельностью, считают, что к концу этого года рубль может укрепиться.

Как напомнили они, курс российской валюты в третьем квартале оказался неожиданно волатильным. В частности, к концу первого месяца осени он торговался по 80,00 руб. за доллар.

«Однако уже ближе к началу ноября пара доллар-рубль ушла к отметкам в 76,00-77,00. Такая нестабильность российской валюты обусловлена высокой рыночной неопределенностью, которая связана со второй волной пандемии COVID-19, а также со смягчением кредитно-денежной политики, опасением введения новых антироссийских санкций и другими геополитическими факторами. Несмотря на все негативы и неустойчивую ситуацию в мире, мы прогнозируем, что к концу декабря рубль укрепится до 73,00-74,00 за доллар, а к середине следующего года уйдёт в диапазон 69,00-70,00», – резюмировали они.

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