Непреодолимый перевал

За 60 лет история гибели девятерых советских туристов во главе с Игорем Дятловым обросла загадками, мистикой и нагромождением разнообразных гипотез, рожденных народной молвой. Поэтому опытный сценарист Илья Куликов, за плечами которого более шестидесяти четырех реализованных сценариев («Глухарь», «Карпов», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки» и др.), продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович («Измены», «Гоголь», «Обычная женщина»), которые тут впервые выступили и постановщиками, а также Павел Костомаров, великолепный режиссер и оператор («Эпидемия», «Как я провел этим летом»), прежде чем приступать к съемкам, провели большую исследовательскую работу.

Создатели получили доступ к закрытым материалам дела 1959 года и документам специального дорасследования, изучили дневники погибших студентов и переработали тонну материалов: газетных статей, телевизионных расследований, документальных и художественных фильмов. И все же, нужно было обладать смелостью, чтобы взяться за кино-исследование так и не раскрытой «величайшей тайны прошлого века».

Как все начиналось

Группа студентов и выпускников Уральского политехнического института под руководством честолюбивого Игоря Дятлова собирается в лыжный поход на гору Холатчхаль, что находится на севере Урала, на границе Республики Коми и Свердловской области. Маршрут имел наивысшую категорию сложности, однако это не испугало опытных походников. В те времена подобный туризм по сложнодоступным местам относился к направлению военно-спортивных практик. Поэтому бдительное руководство вуза выписывает в подмогу молодым ребятам опытного сотрудника в «штатском» Александра Золотарева (Егор Бероев). Игорь Дятлов (актер Иван Мулин, будто молодой Евгений Урбанский, просто рожден играть героев-комсомольцев) был крайне недоволен навязанным «попутчиком», но пошел на компромисс ради общего дела.

Как известно, перед бурей наступает тишина — природа будто посылает предостережение, нужно только не отмахиваться от предчувствий. Если бы Дятлов сотоварищи прислушались к местным легендам или хотя бы знали, что Холатчхаль (или Холат-Сяхыл) переводится с языка манси как «Гора мертвецов», то, возможно, трагедии удалось бы избежать. Казалось бы, вершина невелика (всего 1079 метров), но уральские шаманы утверждают, что горой управляет свирепая владычица, и она не терпит названных гостей. Но, разумеется, истинные воспитанники марксизма-ленинизма лишь посмеялись над подобными предрассудками и пустились в путь. Так начнется скорбная история покорения роковой вершины.

Следствие ведет майор КГБ

Спустя месяц после трагедии из Москвы в Свердловск прилетает угрюмый сотрудник КГБ Костин (замечательная роль нашего русского Колина Фаррелла — Петра Фёдорова). Элегантно одетый — черное пальто и широкополая шляпа, — он говорит полушепотом, но с силой, так четко, будто стреляет короткими очередями из засады. Костин сразу выстраивает иерархию с местными прокурорами и следователями, ведущими дело о гибели дятловцев: формально он их помощник, но фактически расследованием руководит именно он.

Вскоре по тому, как майор Костин ведет допросы очевидцев, зритель сможет убедиться, что красавец-кэгэбэшник в этом запутанной истории неслучайное лицо, а прислан Москвой ввиду своих неординарных качеств. Во время войны в Германии капитан Костин столкнулся с последователями оккультно-идеологической организации Аненербе, вследствие чего «чувствует людей» особенным образом. Таинственность главного героя этим фактом не ограничилась: из своего прошлого он, даже не сомневайтесь, достанет еще пару скелетов. В следственную группу входит судмедэксперт Катя (Мария Луговая), вдова героя войны, одна воспитывающая сына. Олег общается с Катей, имея за пазухой какую-то личную потаенную историю, которую авторы сериала будут раскрывать постепенно.

Исходя из реальных документов дела, спасатели, прибывшие на место трагедии, увидели страшную картину. Палатка изнутри была разрезана ножами. У погасшего костра лежали два полураздетых трупа. Неподалеку от палатки находилось тело самого Дятлова — на его лице осталось выражение ужаса, но на теле не было никаких повреждений. Рядом находился еще один труп — вскрытие показало, что у него трещина в черепе, но при этом никаких внешних ран и крови не обнаружено. Около палатки лежало тело девушки — перед смертью из ее горла вышло много крови, но на теле не было никаких следов насилия, кроме отрезанного языка…

Затем были найдены еще три трупа — с переломанными ребрами, внутренними кровоизлияниями и расколотыми черепами. При этом никаких внешних ран или порезов на их телах не обнаружено. Труп девятого туриста было найден без повреждений — человек просто замерз. Тела погибших отправили к родственникам в заколоченных гробах с официальным заключением — смерть наступила из-за переохлаждения...

Подобно тайне Тунгусского метеорита загадка «Горы мертвецов» оказалась так и не разгаданной. Бесстрашные исследователи в поисках разгадки отправляются на страшную гору Холат-Сяхыл, но, кажется, еще никто не решился подняться на нее группой в девять человек.

Раскрыта ли тема?

Нужно отдать должное авторам «Перевала Дятлова», которые постарались провести зрителя по всем существующим на сегодня версиям причины гибели туристов: и дикие звери, и нападение беглых зэков (неподалеку расположен тюремный лагерь), и некие мистические силы природы. Одна из трактовок происходящего — космическая. Ясно, что об НЛО в советские времена официально никто не упоминал, но в наше время эта точка зрения считается вполне «рабочей». Еще одно возможное объяснение гибели группы — пожалуй, самая достоверная версия — это техногенные причины, о которых в сериале открыто упоминается. Увы, эта линия сюжета быстро сворачивается. Финал вызвал наибольшие споры широкой общественности: в итоге продюсеры все-таки скатились к самой тривиальной версии — сходу лавины.

Как стало известно из опубликованного в 2014 году интервью экс-сотрудника свердловской прокуратуры Евгения Окишева, в 1959-ом в Свердловск приезжал замгенпрокурора СССР и засекретил дело группы Дятлова. «Именно это и есть гостайна, которую надо было раскручивать» — такого мнения придерживается друг Игоря Дятлова, ныне здравствующий Петр Бартоломей. Он отстаивает версию об испытаниях в тех краях секретного оружия. Однако с художественной точки зрения финал Бартоломею понравился: «Восьмая серия меня потрясла. То, как люди боролись за жизнь, раскрыто очень хорошо. Ребята остались в страшной ситуации: полная темнота, пронизывающий холод, на котором долго не продержаться. Все это передано с большой силой, уважением и любовью к туристам».

Кино в кино

Создатели телешоу и руководители канала ТНТ не раз заявляли, что «Перевал Дятлова» — пусть и смелая, но все же художественная интерпретация событий, не претендующая на документальное свидетельство. И ведь действительно, наибольшего внимания заслуживает то, как незаурядно все сделано: ведущими достоинствами проекта выступают его кинематографическое воплощение и инновационная форма повествования.

Фактически зрителю предстоит посмотреть два относительно автономных сериала в одном. Четные эпизоды (черно-белые) посвящены непосредственно походу дятловцев, а нечетные (цветные) — остросюжетный процедурал, расследование их гибели. Обе сюжетные магистрали решены с помощью принципиально разных выразительных средств. В черно-белых эпизодах авторы качественно воссоздали эпоху, устроив феерический оммаж советскому лирическому кино шестидесятых. Референсами выступили и «Застава Ильича» Хуциева, и «Неотправленное письмо» Калатозова, и «Девчата» Чулюкина. Порой слышна музыка из «Трех тополей на Плющихе», а десять молодых актеров, талантливо изображающих жизнеутверждающий комсомольский задор, чистоту помыслов и манер, словно выписаны в наше время из СССР. Архаичный формат съемок, мягкая оптика, сверхкрупные планы, контрастный свет, геометрия «золотого сечения» в композиции кадра — от всего это легко может закружиться голова у киноманов. Впрочем, от ностальгии по оттепели авторы остроумно кинули мостик и в новую Россию: среди уральских студентов мелькнул в эпизоде молодой Борис Ельцин. Так и живем — то в четных, то не в четных сериях.