Роскомнадзор попросил пользователей перейти на отечественные аналоги YouTube

В связи с блокировкой на YouTube «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency) Роскомнадзор посоветовал российским пользователям видеохостинга перейти на отечественные ресурсы.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам «ANNA NEWS. Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», – сказано в заявлении Роскомнадзора.