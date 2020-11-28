Строительство «Северного потока-2» возобновится через несколько дней

Работы по строительству газопровода "Северный поток - 2" возобновятся в начале декабря, сообщила германскую телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на радиостанцию Radio MV.

«Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии в этом году. Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода», – заявил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Строительство «Северного потока-2» остановилось из-за отказа швейцарской компании Allseas продолжать работы по укладке труб под угрозой американских санкций.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась сертификацией газопровода «Северный поток – 2» – объявила об остановке участия в проекте из-за американских санкций. Позже в DNV GL уточнили, что что не отказываются от сертификации самого трубопровода, а лишь от сертификации судов, которые могут достроить газопровод.

Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод, спустя месяц стоянки в немецком порту Мукран направилось обратно в Калининград.