Тегеран обвинил Израиль, США и Саудовскую Аравию в убийстве иранского физика-ядерщика

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве одного из создателей ядерной программы страны Мохсена Фахризаде.

«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не остановит наши достижения», – цитирует главу государства агентство Reuters.

В свою очередь по данным местных СМИ, которые ссылаются на источники в высшем руководстве Ирана, к убийству Фахризаде, могут быть причастны США и лично действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Отмечается, что проигравший выборы президент распорядился устранить Фахризаде с тем чтобы навредить Джо Байдену, так как убийство учёного такого уровня не позволит улучшить отношения Вашингтона и Тегерана. Кроме того, есть предположения, что к преступлению, возможно причастны региональные противники Ирана из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что 27 ноября недалеко от Тегерана был убит физик-ядерщик, один из главных создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде. Известно, что было подорвано взрывное устройство рядом с автомобилем Фахризаде, а затем на месте покушения развернулся бой между нападавшими и его охраной.

Официальный Тегеран уже пообещал отомстить за гибель своего ученого.

«Этот подлый акт, где есть серьёзные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне», – написал в своём микроблоге в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В свою очередь советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран «обрушится молнией на убийц мученика», передаёт РИА Новости.