Во Франции прошли протесты против закона о полиции

Сегодня, 28 ноября, по всей Франции прошли многочисленные манифестации против закона «о глобальной безопасности», сообщает «Международное французское радио». В Париже манифестация проходила мирно, пока на подходе к площади Бастилии к ней не присоединились радикалы из организации Black Bloc, которые построили баррикаду и вступили в стычку с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона радикалов. Манифестации также прошли в Ренне, Лилле, Нанте, Монпелье и других городах страны.

Протестующие требуют отменить 24-ю статью закона «о глобальной безопасности», которая запрещает снимать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей. Митингующие считают, что запрет на съемку стражей порядка усложнит привлечение к ответственности полицейских, которые нарушают закон во время несения службы.

Правительство решило создать независимую комиссию для окончательной редакции текста спорной статьи. Против изменений закона высказались главы обеих палат парламента – Сената и Национального собрания. «Возложение такой миссии на внешний орган будет представлять собой атаку на парламент, который один имеет право писать и принимать законы», — заявил председатель Национального собрания Ришар Ферран.