Врач-диетолог назвала продукты, которые защитят от рака

Российский врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова назвала продукты, которые могут защитить от рака. По её словам, речь идёт о тех из них, которые содержат антиоксиданты, пишет «Российская газета».

Как пояснила специалист, клетки в организме человека разрушаются из-за процесса окисления в их оболочке, возникающем под воздействием радиации, стресса и некоторых других факторов. А, содержащиеся в продуктах антиоксиданты, тормозят этот процесс и защищают клетки, «то есть обладают своего рода противоопухолевым действием».

Очень полезны для защиты клеток - витамины C, E, а также бета-каротин. Они, по словам Денисовой, являются мощными антиоксидантами. Витамином E богато растительное масло, особенно подсолнечное, и орехи. Витамин C содержится в киви, шиповнике, чёрной смородине и красном перце, а также в картофеле и луке.

Кроме того, есть группа антиоксидантов терпенов, а также входящие в неё каротиноиды, к которым относится ликопин. Им богаты томаты. При этом врач подчеркнула, что ликопин, прежде всего, полезен мужчинам, так он существенно снижает риск возникновения рака предстательной железы.

В оранжевых и красных овощах и фруктах содержатся каротиноиды, а в различных видах капусты — тиолы. Они важны для профилактики гормональных опухолей.

В овощах содержатся полифенолы и капсаицин, а в чае и кофе – танины. При этом зелёный чай, сливы, яблоки, малина и другие ягоды богаты катехинами. В фасоли, злаковых и семенах льна и кунжута содержатся лингалины, а в фиолетовых ягодах – антоцианы.

В этой связи Денисова советует добавлять в кашу ягоды, а на обед употреблять в пищу салат. Врач также рассказала, что некоторые обработанные овощи будут полезнее, чем сырые. В частности, квашеная капуста, в которой содержится большое количество витамина C, а также молочная кислота.

Однако, как убеждена Денисова, нельзя включать в рацион только один из видов продуктов для того, чтобы защититься от рака, так как только сбалансированное питание с различными биологически активными веществами поможет в борьбе с возникновением злокачественных опухолей.

«Но надо помнить, что пища – это не лекарство. Правильная еда только снижает риск заболеть. Кроме того, для профилактики болезней необходимо регулярно проходить диспансеризацию и обращаться к врачу», – резюмировала врач-диетолог.