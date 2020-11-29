10 новогодних фильмов, которые вы могли еще не смотреть

Как и все остальное в 2020 году, зимние праздники будут выглядеть немного по-другому. Новый год без вечеринок – отличный повод устроиться под теплым одеялом с чашкой горячего шоколада и посмотреть атмосферные фильмы в кругу семьи. Правда что делать тем, кто не хочет в очередной раз пересматривать «Один дома» или «Иронию судьбы»? Такие киноманы и просто любителям новогоднего настроения в следующей подборке оригинальных праздничных фильмов могут отыскать одну или несколько картин, которые не только порадуют всю семью, но и заставят улыбнуться самого Гринча.

1. «Домой на праздники»

Не все мы сможем встретить 2021 год в кругу родных – с личными встречами сейчас напряженно. Чтобы не было так обидно, можно посмотреть картину известной по «Молчанию ягнят» Джуди Фостер и вспомнить, во что иногда превращаются семейные собрания.

Потерявшая работу одинокая мама (Холли Хантер) отправляется из Чикаго в Балтимор, чтобы провести День благодарения с близкими. О таком решении героиня начинает жалеть, буквально преступив порог дома. Фостер смогла с доброй иронией показать неудачные застолья и простодушных родственников. Приятным бонусом для зрителей, несомненно, будет молодой Роберт Дауни-младший, легендарный «Железный человек».

2. «Чудо на 34-й улице»

Не все дети поймут неловкость семейных застолий, но этот фильм их точно тронет. Совсем юная, но не по годам развитая Сьюзан Уокер (Натали Вуд) живет со своей матерью (Морин О’Хара) и надеется на чудо. Но строгая Дорис Уокер, исполнительный директор в крупной американской торговой сети, всегда запрещала дочери верить в рождественские сказки.

Неожиданно мечты девочки сбываются, когда к ним домой приходит сам Санта Клаус. Правда настоящий он или нет, еще придется выяснить. «Чудо на 34-й улице» - это черно-белая классика послевоенного кинематографа и добрая сказка на все времена.

3. «Светлое Рождество»

Еще один фильм середины прошлого века поможет справиться со стрессом 2020 года. Настолько добродушные и воодушевляющие картины с тех пор, пожалуй, больше не снимали.

Кино действительно светлое, да еще и актерский состав блистает звездами того времени (Бинг Кросби, Дэнни Кей, Розмари Клуни, Вера-Эллен). Их герои, двое приятелей времен Второй мировой войны, внезапно становятся знаменитыми шоуменами. Они решают устроить рождественское представление, чтобы помочь своему бывшему командиру привлечь людей в его отель. И хоть декорации того времени удивляют своей откровенной ненатуральностью (особенно снег), это лишь придает картине сентиментальный шарм.

4. «Необыкновенная история на Рождество»

Пора перейти к более новым релизам. Фильм с немного банальным переводом (по-английски он называется «Человек, придумавший Рождество») вышел в российских кинотеатрах только этой зимой. Хотя сам фильм 2017 года, такая задержка премьеры неожиданно украсила небогатую афишу кинотеатров.

Дэн Стивенс предстанет на экранах, как сам Чарльз Диккенс. Это сегодня мы знаем его, как одного из величайших авторов. Картина же показывает писателя несчастным и забытым – после «Оливера Твиста» Диккенс не может придумать ничего оригинального. Но с приходом рождественской атмосферы вдохновение само стучится в дверь. Фильм можно назвать приквелом к известной всем «Рождественской истории», ведь в нем показано, как автор строил легендарный сюжет и впервые встречался с полюбившимися нам героями.

5. «Рождественская сказка Маппетов»

Все мы (не так ли?) помним лягушонка Кермита и его компанию кукольных персонажей. Как сейчас модно в поп-культуре, из «Маппетов» решили сделать новогодний фильм, да еще какой. О «Рождественской истории» Диккенса пока забывать рано. Этот фильм — очередная адаптация, хоть и странноватая, но для любителей культовых персонажей пойдет.

Гонзо в ней перевоплощается в Чарльза Диккенса, Кермит в Боба Крэтчита, а Майкл Кейн взял на себя роль Скруджа. Возможно, такая экранизация понравится в основном младшей аудитории, но родители смогут восхититься виртуозной кукольной игрой.

6. «Эльф»

Когда новогодние фильмы выпускают десятками каждую зиму, нужно действительно выделиться, чтобы стать классикой. Возможно, более известный, чем остальные картины в списке, «Эльф» создает праздничную атмосферу уже почти двадцать лет и не собирается сдавать обороты. В то время как сценарий Дэвида Беренбаума и режиссерская работа Джона Фавро в ответе за такой успех, фильм бы не полюбился зрителям без Уилла Ферелла в роле Эльфа – чудаковатого человека, который рос с Сантой и другими эльфами на Северном полюсе.

В один момент он понимает, что пришло время найти своих биологических родителей и отправляется в Нью-Йорк. Хотя от встречи с отцом не веет семейным теплом, главный герой делает все, чтобы возобновить родственную связь. Конечно же, все молили Фавро о второй части легендарной истории, но Уилл Ферел выступил против этой идеи. Так даже лучше: неудачное продолжение не сможет испортить любимый фильм.

7. «Эта прекрасная жизнь»

Прокрутим пленку назад — еще одно культовое кино, вновь 1946 года, режиссера Фрэнка Капры. Он любил добрые слезливые голливудские концовки, и эта картина не стала исключением.

Как ни странно, настроение у основной части фильма мрачное. Джорджа Бейли (Джеймс Стюарт) любят во всем городе. У него есть дом, хорошая жена и четверо детей – казалось бы, все, что нужно для счастья. Однако Джордж больше не может проживать один и тот же день, ради семьи и благосостояния. Его мечта – увидеть мир за пределами своего крохотного городка, но каждый раз его планы срываются. Этот канун Рождества оказывается поворотным для Джорджа. Напившись, он жалеет, что вообще родился на свет и решает покончить все здесь и сейчас.

Конечно же, фильма не было без появления чудесного Генри Трэверса в роли Клэренса. Он решает показать неудавшемуся семьянину насколько все на самом деле хорошо в его жизни. Немного приторный сюжет, тем не менее, хорошо обыгран и держит у экрана до последней минуты.

8. «Морозко»

Нельзя обойти вниманием и отечественное кино. Хотя с хорошими новогодними фильмами у нас, за немногими известными исключениями, ситуация несколько напряженная, советский фильм-сказка 1964 года выбивается из общего фона. Когда он только вышел в прокат, российские и международные награды не заставили себя ждать. А Стивен Спилберг даже заявил потом, что картина вдохновила некоторые голливудские шедевры.

В фильме показана трогательная история юношеской любви Настеньки (Наталья Седых) и Ивана (Эдуард Изотов), а на первом плане здесь знакомые сказочные реалии. Конечно же, для счастливого конца нужно немало постараться и пройти ни одно испытание, в чем возлюбленным помогает Морозко (Александр Хвыля). Ценная своей неподдельной добротой и захватывающим сюжетом история – сказка на все времена и для всех возрастов.

9. «Санта на продажу»

Для тех, кто устал от добрых рождественских сказок и новогодних комедий, на помощь приходит датский кинематограф. В горах северной Финляндии происходит необъяснимые вещи: исчезновение детей и убийство оленей. Но один из двух друзей, два мальчика, Пиетари (Онни Томмила) и Юусо (Илмари Ярвенпяя), уверен, что знает, в чем здесь дело: ведущие здесь разведывательные горные работы бурильщики случайно наткнулись на гробницу Йоулупукки (Санта Клауса).

Звучит жутковато, но на самом деле это кино, скорее, смесь комедии и ужасов, наподобие «Очень страшного кино». В любом случае, этот фильм можно смотреть с детьми и не бояться.

10. «Клаус»

Последняя картина из подборки — мультипликационная. Красочный рождественский фильм прошлого года был номинирован на премию «Оскар», поэтому его смотреть точно стоит. Простой акт доброты всегда приводит в действие другой, даже в замороженном далеком месте.

Когда новый почтальон Смеренсбурга Джеспер подружился с мастером игрушек Клаусом, их подарки растопили вековую вражду и восстановили праздничные традиции. Для детей это интересный и душевный мультфильм, а для взрослых – поучительная картина в невероятно красивом исполнении.