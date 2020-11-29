Франция и Великобритания подписали договор о контроле за миграцией через Ла-Манш

С 1 декабря вступает в силу новое соглашение между Францией и Великобританией об усилении контроля за водами Ла-Манша, сообщает «Международное французское радио».

Согласно подписанному документу с 1 декабря 2020 года численность французских патрулей на побережье Ла-Манша будет удвоена и вооружена беспилотниками и радарами.

Великобритания отказывается принимать мигрантов, которые переплывают пролив на лодках. Лондон требует от Франции сдерживать нелегалов на своей территори. Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель приветствовала заключение соглашения, заявив, что оно позволит двум странам «разделить миссию по предотвращению пересечения пролива Ла-Манш».

Сегодня, 29 ноября, французская Морская префектура Ла-Манш и Северного моря, объявила о спасении очередных 45 мигрантов, которые пытались незаконно добраться до Англии на борту самодельной лодки.

Незаконно преодолеть Ла-Манш пытаются мигранты из Африки и Ближнего Востока, которых не устраивает жизнь во Франции.