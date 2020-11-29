Государство не планирует проверять доходы пенсионеров

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) в 2021 году не планирует никаких проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов не планируется, сообщает ТАСС.

«Естественно, что эта новость вызвала у нас обеспокоенность и удивление. Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда. Я разговаривал и с [главой ПФР Максимом] Топилиным, и с [замглавы Минтруда Андреем] Пудовым на эту тему. Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году», – сказал Исаев.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец о том, что в следующем году ПФР проверит пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов.