Иран может обзавестись ядерным оружием

Парламент Ирана парламент проголосовал за рассмотрение законопроекта о повышения уровня обогащения урана на территории страны. Заключительное рассмотрение законопроекта состоится 2 декабря. В соответствии с законом, Тегеран сможет отказаться он исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и условий «ядерной сделки». Иран собирается производить 120 кг урана, обогащенного до 20%, а условия «ядерной сделки» позволяют обогащение урана 3,67%.

Кроме того, иранские парламентарии призвали ограничить в стране инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее неизвестные убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был одним из разработчиков ядерной программы Ирана. Иранские власти обвинили в случившемся Израиль и пообещали отомстить.