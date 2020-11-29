Коронавирус COVID-19 в России: новых заболевших более 26,5 тыс.

В России, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявили 26 683 новых заболевших. Всего к утру 29 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ составляет 2 269 316. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 761 457 (+21 987) человек, активных случаев – 468 332. Жертвами инфекции в стране стали 39 527 человек – 459 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 6798. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3701), Подмосковье (+1069), Нижегородская область (+471) и Свердловская область (+381).

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 72 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в столице составило 8 828 человек.

Днём ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 76 пациентов, а у 7 320 человек был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 592 415 человек.

Напомним, вторая волна коронавируса стала накрывать нашу страну в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс., 20 ноября – в 24 тыс., 23 ноября – в 25 тыс., 27 ноября - в 27 тыс.