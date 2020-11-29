Прогноз погоды на Новый год: синоптики обескуражили россиян

Прогноз погоды на Новый год, который совсем не за горами, обескураживает. Ранее нам уже обещали и морозы с метелями, и невероятное тепло даже в тех регионах, где его не особо-то и бывает. Сейчас же нам говорят, что вроде ничего особенного и не будет – примерно, как всегда в последние годы, а местами даже выше нормы. Но с другой стороны, это и обескураживает, так как слякоть, дождь и оттепель в новогоднюю ночь для России – уже аномалия.

При этом не надо забывать, что предсказать погоду достоверно можно только на ближайшие три, максимум четыре дня, а вот сказать точно, что там будет через месяц с хвостиком – это в буквальном смысле «вилами по воде писано».

Но, все мы хотим поскорее узнать, в какой климатической обстановке нам предстоит встречать праздники. А потому давайте посмотрим, что сейчас говорят метеорологи о новогодней погоде.

Погода на Новый год в Приморье, Сибири и на Урале

В Приморье, как пока прогнозируют синоптики, для этого региона будет обескураживающе тёплый Новый Год. По ночам столбики термометров не опустятся ниже минус 10 -12, а днём в конце декабря температура составит около минус 5-7. Снега тоже ожидается совсем немного – едва-едва хватит, чтобы немножко припорошить землю. Так что морозной сказки ждать не стоит: новогодняя ночь будет довольно тёплой.

В Сибири, на всей территории региона, к концу декабря установится мягкая погода. Ни о каких суровых русских морозах говорить не приходится – синоптики обещают, что в ночь на 31 декабря градусники покажут минус 15-16, но это для сибиряков совсем и не холодно. В дневные часы воздух не будет остывать ниже минус 5-7. Снега пока много не обещают.

Конец декабря и на Урале прогнозируется довольно тёплым – всего минус 10 днём, и минус 15 ночью, хотя местами возможно похолоданием до минус 20.

Таким образом, в традиционно холодных регионах нашей страны пока нам прогнозируют довольно тёплый конец первого зимнего месяца. Примерно такая же умеренно-морозная погода ждёт Приморье, Сибирь и Урал и на новогодние каникулы.

Прогноз погод на Новый год в Поволжье

Декабрь в Поволжье, по прогнозу синоптиков, также будет тёплым и обескуражит местных жителей. Причём в начале месяца градусники покажут плюс 2-4. Ближе к концу всё-таки немного похолодает и днём воздух будет остывать до минус 3-5, а по ночам даже и до 10 градусов ниже нуля. Но каких-то особых катаклизмов не ожидается, осадков обильных также не обещают, но снега хватит, чтобы побегать на лыжах.

В Татарстане весь декабрь прогнозируется мягким, а новогодняя ночь – очень комфортной и безветренной, при этом на градусниках будет около минус 10. В Самарской области погода установится более прохладная – днём минус 8-10, ночью – минус 15. Снега также будет мало, метелей синоптики не ждут.

В общем новогодние праздники жители Поволжья встретят отличной погодой: не сильно холодно, безветренно – просто зимняя сказка, да и только. Будем надеяться, что именно так и выйдет. Только не забудьте, что в праздники запретили запускать фейерверки, а то и на штраф легко нарваться.

Погода на Новый года в Крыму и Краснодарском крае

В Крыму жители обескуражены довольно прохладным началом зимы для этого региона. Правда, речь идёт о погоде в горных районах, где в декабре местами ожидается около и небольшой снег. А вот ближе к праздникам на всей территории полуострова станет тепло: термометры повсеместно поползут вверх. Конец декабря будет и вовсе весенним (плюс 10-12), но при этом возможны ливневые дожди, на море будет штормить.

Краснодарский край в декабре получит сначала плюс 14-15, потом – морозы, а затем – резкую оттепель. В новогоднюю ночь синоптики обещают плюсовую температуру, шквалистый ветер и дожди. В общем, все примерно как всегда: температурные качели, потепление, осадки.

Погода на Новый год в Петербурге

Что будет с погодой в Санкт-Петербурге на Новый Год не понятно в принципе: ещё совсем недавно нам обещали очень тёплый декабрь, потом синоптики удивили прогнозом с морозами и шквалистым ветром. Сейчас говорят, что будет всего понемножку. Другими словами – метеорологи вновь обескуражили, оставив жителей Северной столицы в недоумении.

Так, согласно их прогнозу, до конца второй декады декабря в СПб будет стоять тёплая погода – до плюс 3, ливневые дожди, возможен мокрый снег. А вот ближе к новогодним праздникам Петербург и Ленинградскую область ждут небольшое похолодание: днём до минус 3, в тёмное время суток – до минус 5. Снега в праздничные дни, судя по всему, не будет.

Поэтому город на Неве и его окрестности встретят 2021 год без зимней красоты, возможна гололедица, так что стоит быть острожными как водителям, так и пешеходам. Если же вы решили отправиться сюда на зимние каникулы, то помимо шапки и пуховика, стоит прихватить собой и зонт – погода здесь очень непредсказуемая.

Прогноз погоды на Новый год в Москве

Декабрь в Москве обещают с небольшими погодными качелями: начало месяца будет довольно тёплым – плюс 3, потом небольшое похолодание до минус 5, затем снова потепление.

Ближе к концу месяца возможны морозы до минус 15 в дневные часы, но они придут ненадолго, а к 31 декабря градусники снова поползут вверх и в новогоднюю ночь покажут около нуля. Возможно будет идти мокрый снег. Другими словами, климатическая обстановка к прогулкам не располагает, но надеемся это не помешает встретить Новый Год весело и радостно.

Вот такой конец первого зимнего месяца будет в целом по стране. Хотя то, что синоптики ещё не раз нас обескуражат своими прогнозами на новогодние праздники, даже можно не сомневаться.