В 2021 году российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По её словам, ранее Счётная палата России по итогам проверки выявила нарушения, как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий.

В этой связи будет проведена проверка на предмет правильности выплат пенсий. При этом в первую очередь будет проверяться наличие дополнительных доходов, которые имеют пенсионеры, чтобы исключить получение различных надбавок и доплат.

Также будет проверяться место жительства пенсионеров, получающих пенсии в северных регионах или по доверенности через другое лицо. Для того, чтобы подтвердить свои данные, таким пенсионерам нужно будет самостоятельно обратиться в ПФР по месту постоянной регистрации.

Кроме того, проверки затронут пенсионеров, проживающих за рубежом, которые раз в год обязаны отмечаться в российском консульстве.