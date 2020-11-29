Теракт в Афганистане – около 40 погибших

В результате взрыва заминированного автомобиля в центральной афганской провинции Газни не менее 40 афганских солдат были убиты и 24 получили ранения, сообщает CNN.

Согласно заявлению министерства обороны Афганистана, нападавшего остановили силами безопасности при попытке проникнуть на военную базу. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

21 ноября по Кабулу было выпущено белее 20 минометных снарядов. Они упали в центре города в районе, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, а один из снарядов попал в посольство Ирана. В результате обстрела не менее восьми человек погибло и более трех десятков получили ранения.

2 ноября боевики «Исламского государства» (запрещенного в России) напали на студенческий городок Кабульского университета. В результате нападения 22 человека погибли десятки получили ранения, а трое боевиков были уничтожены афганским военными.

24 октября Кабуле террорист-смертник взорвал себя около образовательного центра. В результате взрыва 29 человек погибло и более 70-ти человек получили ранения.Ответственность за теракт тоже взяла на себя группировка «Исламское государство».