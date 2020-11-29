В Минске протестующие изменили тактику

В столице Белоруссии проходит очередная воскресная акция оппозиции. Власти практически заблокировали центр Минска, стянув туда силовиков, спецтехнику, остановив работу общественного транспорта, отключив интернет и перекрыв большую часть улиц.

Оппозиционеры предпочли не прорываться в центр города, а проводить шествия в спальных районах столицы. В результате силовики вынуждены курсировать по всей территории Минска, разгоняя и задерживая граждан, которые вышли из дому. После того как силовики покидают район, митингующие снова формируют колонны и продолжают марши протеста.

Акции протеста оппозиции проходят с 9 августа этого года – после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.