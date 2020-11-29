В Москве от коронавируса умер бывший президент РАН Фортов

В Москве на 75-м году жизни умер известный российский и советский учёный, бывший президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов.

По данным пресс-службы РАН академик болел коронавирусом от последствий которого скончался в 04.40 мск 29 ноября, передаёт РИА Новости.

Наша справка

Владимир Евгеньевич Фортов родился 23 января 1946 года в Ногинске. Советский и российский учёный-физик, академик Российской академии наук (1991). С 2013 по 2017 годы возглавлял РАН.

В 1996-1997 годах был заместителем председателя российской правительства, возглавлял министерство науки и технологий РФ.

Фортов – лауреат Государственной премии СССР (1988) и Государственной премии РФ (1997), а также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».