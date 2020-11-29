В Нигерии исламисты убили более ста фермеров

В нигерийском штате Борно радикальные исламисты из группировки «Боко харам» убили по меньшей мере 110 фермеров, сообщает Euronews.

Вооруженные боевики приехали на мотоциклах в село Кошобе и убили работавших на рисовом поле фермеров, перерезав им горло. Губернатор штата Борно Бабагана Умара Зулум заявил: «Мы наймем еще больше людей для службы в Гражданской объединенной оперативной группе, наймем еще больше охранников, чтобы наши силы могли отражать нападения преступников, орудующих в этом районе».

Группировка «Боко харам» является союзником запрещенного в России «Исламского государства» и пытается создать на территории Нигерии «Западноафриканскую провинцию Исламского государства».