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Reuters: доллар ослабнет независимо от того, кто победит на выборах в США

Москва, 03.11.2020
#Курсы валют
#Спасение экономики
  • Reuters: доллар ослабнет независимо от того, кто победит на выборах в США

Zuma\TASS

Несмотря на недавний взлет по отношению к корзине из шести основных валют долларовый индекс все еще значительно ниже показаний начала года. К примеру, он уступает мартовскому показателю приблизительно 9%. Эксперты считают, что 2020-й год будет худшим для американской валюты после 2017 года на фоне ожиданий близкой к рекордно низкой ключевой ставки ФРС.  

Едва ли изменят мрачное будущее доллара и президентские выборы. Многие инвесторы считают, что в случае победы Джо Байдена, который является очевидным фаворитом, если судить по не очень надежным опросам, и такого же вполне возможного «захвата» демократами и сената, давление на доллар усилится. Все дело в том, что Байден скорее всего будет проводить политику, отрицательно влияющую на доллар. Например, примет очень большую программу помощи экономике.

Еще четыре года пребывания в Белом доме Дональда Трампа принесут американской валюте менее ясное будущее. С одной стороны, конфронтация с Китаем скорее всего положительно скажется на долларе, потому что повысит его привлекательность, как надежной гавани в неспокойные времена. Однако эти плюсы могут свести на нет минусы в виде сохраняющейся ключевой ставки, которая сейчас в реальном исчислении отрицательная.

По прогнозу финансовых аналитиков, опрошенных Reuters в октябре, евро закончит год на уровне 1,21 доллара, что почти на 4% больше текущего курса.

Сравнительно высокие ключевые ставки в США по сравнению с другими развитыми странами долгие годы делали американский доллар привлекательным для иностранных инвесторов. Однако в 2020 году валюта США потеряла это «ставочное» преимущество после того, как ФРС не только понизила ставку на фоне коронавирусного кризиса, но и пообещала сохранять ее на рекордно низком уровне не месяцы, а годы.

В этом году реальные ставки по десятилетним американским гособлигациям, т.е. ставки с учетом инфляции, опустились опять же из-за пандемии ниже ноля. Это тоже ослабило привлекательность доллара и спровоцировало ралли по всем другим активам, начиная от акций и заканчивая золотом.

Согласно сентябрьскому опросу Reuters аналитики прогнозируют рост доходности облигаций в следующем году до 0,93%, что более чем вдвое ниже ожидаемого уровня инфляции. Это значит, что реальные отрицательные ставки сохранятся и в 2021  году.

«Мы не видим сценария, в котором изменится направленное вниз движение доллара, потому что реальные ставки в Соединенных Штатах скорее всего останутся отрицательными»,- говорится в аналитической записке BNP Paribas.

На рынке фьючерсов чистые ставки на ослабление доллара составляли на прошлой неделе 26,46 млрд долларов. Не так давно, в августе, они и вовсе достигали почти десятилетнего максимума – 34,07 млрд долларов.

Эта короткая позиция подтверждает негативные настроения относительно американской валюты, хотя в случае, если в результате каких-то серьезных перемен в настроениях инвесторы сразу избавятся от этих ставок, доллар, конечно, получит существенную поддержку.

Одним из событий, которые могут привести к переменам в настроениях инвесторов, являются президентские выборы, исход которых неясен. Победа Трампа или «подвешенное» правительство, то есть двухпартийный кабинет, которые могут привести к принятию слабой программы помощи или отложат ее принятие, тоже вполне может стать таким событием.

Не следует забывать и о постоянно выражаемом Трампом недовольстве сильной валютой. Он объяснял свое недовольство тем, что сильный доллар дает другим странам преимущество в торговле с США.

Несмотря на то, что увеличение расходов правительства в случае победы Байдена, по всеобщему мнению, усилит давление на доллар, некоторые аналитики считают, что его менее конфронтационный подход к внешней политике может укрепить позиции доллара как резервной валюты.

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