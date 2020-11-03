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OilPrice: электромобильный сектор – новый многомиллиардный тренд

Москва, 03.11.2020
#Авто
#Экономика
  • OilPrice: электромобильный сектор – новый многомиллиардный тренд

dpa/picture-alliance

В такие неспокойные времена, как сейчас, инвесторов больше всего тревожит, как если не приумножить, то хотя бы сохранить свои деньги. Рецептов экономисты предлагают немало, но все они содержат в себе немалый риск. Поэтому вопрос остается открытым.

OilPrice (ОР) считает, что ответ существует. Причем, доказывает правильность своего рецепта математически и статистически. Аналитики ОР логично предполагают, что свыше трех тысяч инвесторов, управляющие активами более чем на 110 триллионов долларов, не могут ошибаться. Они выбрали для попстроения светлого будущего так называемое «ответственное инвестирование» (ESG), в которые в числе многого прочего входит и сектор электромобилей (EV).

Ответственное инвестирование это инвестирование, когда инвесторы обращают внимание не только на получение прибыли, но и думают о социальной и экологической ответственности перед будущими поколениями. Примером такого инвестирования может служить пенсионный фонд Дании РКА, два года назад продавший акции 35 нефтегазовых компаний, которые, как объяснили в РКА, уделяют недостаточно внимания борьбе с изменениями климата.

ESG сейчас модно и актуально. Если в 2016 г., по данным аудиторской компании PwC, его объем составлял 23 трлн долларов, а в 2018 – уже 31 трлн, то сейчас, как утверждает Forbes, он достиг астрономических 110 триллионов долларов.

В электромобилях удачно сочетаются высокие прибыли, без которых несмотря на всю социально-экологическую ответственность невозможен бизнес, и забота об экологии и ее защита. Лидером в секторе EV по праву считается Tesla. Экономисты, конечно, не случайно прогнозируют, что именно компания Илона Маска станет следующим «триллионным» гигантом. Не случайно, потому что в этом году несмотря на все пандемии, кризисы и турбулентность стоимость ее акций выросла более чем на 300%.

Tesla первой выпустила миллион электромобилей и явно не собирается останавливаться на достигнутом. На ее новый электрический пикап, выпуск которого начнется в 2021 году, уже, говорят, поступило до полумиллиона предварительных заказов.

Естественно, не останется в накладе и Илон Маск. Он заработал в этом году десятки миллиардов долларов и вышел на третье место во всех рейтингах самых богатых людей планеты.

Говоря о росте стоимости акций компаний, специализирующихся на EV, нельзя не упомянуть, например, об автопроизводителе из Огайо Workhouse Group, акции которого в 2020 году подорожали на 700%, и китайского производителя электромобилей класса «премиум» Nio, бумаги которого поднялись в цене в первые 10 месяцев текущего года на 950%!

Прекрасно себя чувствуют в финансовом отношении и компании, которые не участвуют непосредственно в производстве электромобилей. К примеру, акции американского производителя водородных топливных элементов Plug Power прибавили в 2020 г. в цене более 530%.

В ближайшем будущем начнется целая череда IPO стартапов, специализирующихся на EV. Оценки компаний впечатляют. Например, стартап QuantumScape, производящий для электромобилей батареи, который, кстати, поддерживает Билл Гейтс, оценен в 3,3 млрд долларов.

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