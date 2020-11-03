Казахстанский финцентр привлечет инвесторов в регион

Управляющий МФЦА, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Кайрат Келимбетов предоставлено пресс-службой

Об этом руководитель Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов сообщил в ходе организованного медиахолдингом «Эксперт» «Круглого стола «Большая Евразия: вызовы, восстановление экономик региона и роль финансовых центров». В ходе него участники оценили степень тяжести вызванных пандемией коронавируса последствий для мировой экономики и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), изменения в поведении инвесторов, роль финансовых центров в восстановлении экономик бывшего постсоветского пространства. Также экономисты, финансисты и политологи обсудили новые тренды и варианты выхода из кризиса.

«Пандемия произошла в достаточно сложный момент, когда мировая экономика оказалась перед угрозой того, что называют деглобализацией: протекционизм, антимонопольные угрозы компаниям со стороны властей крупных стран, межгосударственные санкции, торговые войны крупных держав США и Китая, - говорит директор казахстанского Института азиатских исследований Султан Акимбеков. – Когда экономики выйдут из кризиса, это будет другой мир, более склонный к регионализации».

Директор Института азиатских исследований, Республика Казахстан Султан Акимбеков предоставлено пресс-службой

По его словам, эти проявления деглобализации связаны в том числе с тем, что многие развитые страны достигли потолка своего развития, при этом намного чаще возникают экономические конфликты, самый крупный из которых – торговая война США с Китаем. «Мы видим, что Китай восстанавливается быстрее других стран, а внешнеторговый оборот снизился не так сильно, как прогнозировали в начале торговый войны», - говорит Султан Акимбеков. – По его словам, Китай активно развивает торговые пути: например, транзит грузов из Поднебесной через Казахстан за период пандемии вырос на 30% по сравнению с тем же полугодием 2019-го.

Профессор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени РАН Яков Миркин уверен, что мир давно живет в состоянии «экономики катастроф» и «финансов катастроф»: «Речь идет не только о пандемии, а вообще о крупных негативных событиях, катастрофах и бедствиях,- говорит Яков Миркин. - По данным Университета Леувена, с 1980 годов частота системно значимых потрясений увеличилась в 4 раза, и глобальные негативные события, которые все мы чувствуем, они происходят 2-3 раза за 10 лет. В результате страны начинают сдвигаться в сторону таких квазивоенных мобилизационных экономик, что увеличивает мировые конфликты».

Профессор ИМЭМО РАН, к.э.н. Яков Миркин предоставлено пресс-службой

При этом страны бывшего советского пространства пережили пандемию по-разному в зависимости от возможностей бюджета, которые всегда ограничены. Например, по расчетам ИМЭМО РАН, размеры прямой финансовой поддержки Центральными банками в США составил 48% ВВП, в Японии - 47,1%, Великобритании - 33,7%, Европейском Союзе 25,4%, а в России всего 2,5% ВВП. «Это не считая бюджетных гарантий и так называемых квазибюджетных мер через банки развития, которые в Германии составили 8% ВВП, - говорит Яков Миркин, - Впрочем, при этом у развитых стран растет и госдолг, у некоторых он уже либо приближается к ВВП, либо превышает его». «Мы должны извлекать уроки. В частности, страны, у которых нарушились производственные цепочки, задумались о локализации производств у себя, чтобы быть более самообеспеченными», - говорит директор программы «Развитие безопасности», Международный центр налогов и инвестиций США Ариэль Коэн.

Директор программы «Развитие безопасности», Международный центр налогов и инвестиций США Ариэль Коэн предоставлено пресс-службой

На фоне деглобализации в мире происходит регионализация и появление макрорегионов, что выражается в более тесных связях с соседними странами. Руководитель МФЦА Кайрат Келимбетов заметил, что «в условиях такой деглобализации регионы Большой Евразии могут смягчить последствия мировых потрясений за счет углубления интеграции в ЕАЭС, в рамках которого действует единое таможенное пространство, гармонизируется законодательство стран-участниц, реализуются совместные проекты». Идею создания экономического интеграционного объединения Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые предложил в 1994 году в своей лекции в МГУ имени Ломоносова. В 2014 году Белоруссия, Казахстан и Россия официально основали ЕАЭС, к которому позднее присоединились Армения и Кыргызстан, и в котором действует единое таможенное пространство. На карте «Большой Евразии» появился новый амбициозный игрок с населением 184 млн человек и общим рынком в 2,2 трлн долларов (что сравнимо с азиатским объединением ASEAN). По данным управляющего органа – Евразийской экономической комиссии, объем взаимной торговли стран-участниц самого молодого межгосударственного объединения неуклонно рос, достигнув в прошлом году 61, 6 млрд долларов. Второе направление регионализации, по мнению Кайрата Келимбетова, это сопряжение ЕАЭС с китайским проектом «Пояс-путь» (BRI). С 2013 года по 2019 год включительно объем торговли между Китаем и странами в составе интеграционной инициативы превысил 6 триллионов долларов, показав среднегодовой прирост в 4%, что занимает 27,4% в валовом объеме торговли товарами КНР. Всего Китай вложил в экономику стран-участников инициативы свыше 90 млрд долларов. Третье направление регионализации – укрепление экономик стран Центральной Азии, считает Кайрат Келимбетов. По его словам, для таких макрорегионов как Большая Евразия в целом и ЕАЭС в частности нужны каналы связи, как традиционные банковские, так и новейшие цифровые платформы, в том числе финансовые, электронные биржи. Такой финансовый хаб для регионов Большой Евразии и выстраивает МФЦА, одним из основных конкурентных преимуществ которого в макрорегионе является английское право, предполагающее гарантии прозрачного и быстрого судопроизводства, что привлекает крупнейших инвесторов, особенно в кризисное время. Создание специальной юрисдикции общего права в Международном финансовом центре «Астана» было инициировано Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2015 году, для чего были специально внесены поправки в Конституцию страны. «Общее право позволяет нам создавать новые институты развития, которые помогают государствам постсоветского пространства взаимодействовать между собой, отвечать на вызовы внутри страны и быть своего рода коммуникатором с остальным миром», - говорит Кайрат Келимбетов.

Цифровая биржа МФЦА AIX создана на основе биржи Nasdaq, помимо судопроизводства на принципах английского права (которое отправляют судьи с мировым именем), МФЦА предлагает льготные условия для ведения бизнеса, освобождение от некоторых налогов на 50 лет и другие преференции. В период пандемии МФЦА активизировал работу с инвесторами: упростил выход на листинг для горнорудных компаний, в том числе малому бизнесу, ввел для стартапов площадки краундфандинга, разработал новую платформу блокчейна, завершает создание мультисервисной финансовой инфраструктуры, позволяющей проводить большинство операций в онлайн-режиме (что было успешно опробовано на судопроизводстве в карантин). Также здесь работает финтех-песочница для создания новых финансовых инструментов. На AIX в прошлом году выпустила свои акции российская компания «Полиметалл», в этом году – «Казатомпром». Всего сейчас в МФЦА свыше пятисот резидентов, включая крупные международные банки и фонды. На площадке МФЦА работают представительства крупных китайских финансовых ин-ститутов: филиал China Construction Bank (капитализацией более $1 трлн.), China Development Bank (уставной капитал около $70 млн.) и другие финансовые институты.

Также Кайрат Келимбетов рассказал, что в Казахстане сейчас разрабатывается новый инвестиционный кодекс: «Он необходим как новая концепция привлечения иностранного капитала, - говорит Кайрат Келимбетов. - В этом кодексе будет специальная возможность для больших инвесторов, вкладывающих свыше 100 миллионов долларов, заходить, работать в Казахстане, размещаться через платформу нашей биржи и структурировать свои активы на базе юрисдикции МФЦА». Таким образом МФЦА нацелен на привлечение инвестиций в несырьевые сектора в том числе стран ЕАЭС, причем работа с каждым инвестором будет целевой.

Главный инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов предоставлено пресс-службой

Для развития фондового рынка сейчас самое благоприятное время, - считает главный инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Мы наблюдаем беспрецедентный тренд повышения доли розничных инвесторов на рынке, - говорит Сергей Суверов. - Например, число уникальных клиентов за полгода на Московской бирже выросло на 40%, превысив 5 миллионов человек». Это значит, что граждане забирают свои вклады из банков и несут их на биржу. «Сейчас всем МФЦ придется учитывать этот феномен, создавая новые условия инвестирования», - говорит Сергей Суверов. Он также отметил, что «спрос на финансовые центры как инкубаторы финансовых услуг, как высокотехнологичные платформы будет только увеличиваться».

По его словам, сейчас особым спросом инвесторов пользуются подорожавшее значительно золото, что дает положительный эффект для добывающих его Казахстана и России. Инвесторов также интересуют еврооблигации и главное – акции компаний электронной коммерции и финтех-компаний. «Например, продвинутая казахстанская финтех-компания Kaspi Group (электронные финансовые услуги) в этом году вышла на IPO, ее акции пользовались большим спросом и подорожали на треть, - говорит Сергей Суверов. На IPO на бирже AIX вышел «Казатомпром», акции которого пользуются спросом, поскольку уран востребованный товар в мире, также большой спрос на акции горнорудных компаний, которых сейчас привлекает МФЦА».

Участники дискуссии сошлись во мнении, что такой финансовый институт как МФЦА является удачным инструментам и точкой развития в посткризисном восстановлении стран ЕАЭС. «На фоне санкций и катаклизмов в мировой экономике Казахстан в целом и МФЦА в частности могут стать тихой гаванью для инвесторов с доступом на мировые рынки капитала», - резюмировал Кайрат Келимбетов.