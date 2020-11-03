ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взял на себя ответственность за теракт в Вене, который произошел вчера, 2 ноября, неподалеку от синагоги. В результате нападения погибли три человека, а 22 получили ранения. По заявлению ИГ нападение совершил Абу Дуджана Аль-Албани.

Полиция застрелила одного из террористов – это 20-летний гражданин Австрии и Северной Македонии. Ранее он был судим за терроризм – попытку присоединиться с ИГ в Сирии, но был освобожден досрочно, поскольку австрийские власти сочли его «перевоспитавшимся». Количество его сообщников, совершивших теракт в Вене, до сих пор не известно.