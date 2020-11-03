Карабах заявил о применении Баку зажигательного кассетного боеприпаса

Азербайджанские ВС применили против Карабаха зажигательный кассетный боеприпас, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«На территории Арцаха обнаружен применяемый врагом новый вид вооружения. Исследование показало, что это зажигательное кассетное оружие длиной около 40 сантиметров», - говорится на странице госслужбы в Facebook. Служба уточняет, что Женевской и международными конвенциями запрещено спользование такого оружия против гражданского населения, а также, что подобные боеприпасы используются для поджога территорий.

27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались бои между ВС Армении и Азербайджана. В Карабахе сообщали об артиллерийских обстрелах населенных пунктов и столицы непризнанной республики Степанакерта. Баку и Ереван обвиняют друг друга в развязывании военных действий на территории, граничащей с Карабахом.

Армения, обвинив официальный Баку в сотрудничестве с Анкарой, ввела военное положение. В Азербайджане также прошла мобилизация, и в ряде мест было введено военное положение.