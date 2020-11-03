Курс доллара: рубль может обвалиться до новых исторических минимумов

Российский рубль в первый день новой рабочей недели обвалился в обеих валютных парах на фоне опасений относительно итогов президентских выборах в США. Утром национальная валюта начала торги на Мосбирже по 79,90 руб. в паре с долларом и по 93.10 в паре с евро, после чего стремительно пошла вниз. К закрытию основной торговой сессии курс доллара составлял уже 80,76 (+1,23 руб.), а евро – 93,96 (+1,34 руб.).

Таким образом, доллар вчера перешагнул отметку выше 80 руб. - максимум с 30 марта. Единая валюта ЕС в моменте стоила дороже 94,00 руб., что произошло впервые с 16 декабря 2014 года. При этом сам доллар вчера немного подрос – индекс DXY с 93,88 пункта поднялся до 94.05

По мнению экспертов, кроме уже обычных для рубля факторов давления, против нацвалюты сыграл вчера факт бегства глобальных игрокоы от риска на опасениях, что на предстоящих 3 ноября выборах президента США победит Джо Байден с его резкой риторикой в отношении России. Согласно всем последним опросам и прогнозам политологов, именно представитель Демократической партии станет новым главой Белого дома.

Как отметил, Гельды Союнов из УК «Промсвязь» вчерашнее падение нацвалюты действительно было обусловлено отказом инвесторов от рублевых активов в преддверии американских выборов.

«Тот факт, что почти наверняка победит Байден вызывают опасения игроков, что Вашингтон вскоре введёт новые и очень жёсткие санкции против отечественных компаний. Несмотря на это, мы ожидаем, что через некоторое время после подведения итогов выборов пара доллар-рубль вернётся с нынешних показателей к отметке в 78,00 руб.», – предположил он.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» полагает, до конца этой недели рубль будет остро реагировать на внешнеполитическую ситуацию. Речь, прежде всего идёт, всё о тех же выборах в США. Как подчеркнул он, победа Байдена может привести к обновлению новых исторических минимумов в обеих парах

«Ещё до пятницы доллар-рубль может отправиться в плаванье к показателям 82,00-83,00, евро перепрыгнуть барьер в 96,00», – прогнозирует Тузов.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» считает, что позитивным сценарием для курсовой динамики станет сохранение политического статус-кво в США из-за более низкой вероятности ужесточения санкций против России действующим хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом.

«При победе же Байдена новая администрация может с большим рвением подойти к использованию полномочий в рамках действующего санкционного законодательства, что ещё сильнее ослабит рубль. Кроме того, усугубит позиции нашей валюты непростая ситуация с коронавирусом в мире», – убеждён Полевой.

Роман Антонов из Промсвязьбанка также отмечает, что фактором, который негативно влияет на рубль, остаётся рост заболевших COVID-19 и новые ограничения, которые вводятся из-за этого в целом ряде стран.

«В частности, всех беспокоит ситуация с коронавирусом в США, где наблюдается резкий суточный прирост числа новых инфицированных, что может уже в самое ближайшее время привести к закрытию целых штатов. Естественно, что источником волатильности также выступают выборы президента США. Тот факт, что на них может выиграть Байден при всех прочих воспринимается рынком не так уж и негативно. Но желание предполагаемого нового главы Белого дома увеличить налоги и минимальную оплату труда работников не будет иметь длительный позитивный эффект. Поэтому рублю пока ничего хорошего ждать не стоит. Его перспективы при любых итогах выборов в США - очень туманны», – сказал эксперт.

По мнению Александра Осина из «Фридом Финанс», рубль продолжит своё крутое пике и после завершения американских выборов.

«Ожидаемый нами диапазон на конец ноября для пары доллар-рубль 78,25-82,90. В паре же евро-рубль мы ждём к началу зимы пробоя отметки в 96,40-96,45», – заявил он.

В свою очередь Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций» предположил, что рубль сможет немного восстановить свои позиции не ранее декабря.

«Но это произойдёт лишь при стабилизации ситуации в США и отмены локдаунов в странах Старого Света. Только это сможет вернуть аппетит глобальных инвесторов к риску, что приведёт к возвращению рубля в коридор 75,00-78,00 за доллар», – резюмировал эксперт.