Правительство пытается исправить критическую ситуацию с рядом лекарств

С неразберихой, царящей на рынке лекарств, будет разбираться отдельная организация. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального центра по лекарственному обеспечению граждан.

По замыслу правительства Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ. И в частности — препаратами для лечения пациентов с орфанными заболеваниями, ВИЧ, онкологией и туберкулезом. Также в ведение Центра попадут вакцины, входящие в национальный календарь прививок.

О том, что ситуация с закупкой ряда препаратов складывается тяжелая, в конце октября сообщил благотворительный фонд Константина Хабенского. Совместно с другими благотворительными организациями, в числе которых «Подари жизнь», «АдВита» и «Энби», фонд опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что организации больше не могут молчать о критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие. При этом в открытом письме отмечается — речь идет о пациентах с излечимыми заболеваниями. Но без лекарств спасти их невозможно.

«Важно понимать, что принятые ранее решения правительства насчет дефицита лекарственных средств никак не помогли исправить ситуацию. Мы считаем, что нужны решительные меры, изменение целостного подхода для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение в кратчайшие сроки. Арифметика несложная: дети выживут, если будут лекарства», - заявила в письме директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.

Не создан — не центр

По словам к.э.н., управляющего партнера компании «Проектирование систем управления» Павла Лисовского, ситуация с нехваткой лекарств сложилась сразу по нескольким причинам. «Это связано с тем, что стали вмешиваться в ту систему, которая работала. Во-первых, это ограничения цен на жизненно-важные лекарства, это касается в целом рынка. При этом у нас с начала года доллар вырос на 30%. И сами по себе субстанции выросли в цене», — поясняет эксперт, добавляя, что производство препаратов по установленным ценам для многих стало просто не выгодно. Кроме того, началась маркировка лекарственных препаратов, так что и без того редкие медикаменты стало еще сложнее продать.

Предполагается, что новый Федеральный центр будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Речь при этом идет о немалых суммах: по оценке экспертов, объем закупок составляет примерно 120 миллиардов рублей ежегодно. Но станут ли эти средства расходоваться рациональнее, и гарантирует ли это наличие всех необходимых препаратов в нужное время — пока не ясно.

«Пока рано говорить о каких-то изменениях, центр еще не создан, порядок работы структуры тоже не понятен. Исходя из того объема информации, который сейчас доступен, фактически весь функционал центра повторяет примерно тоже чем сейчас занимается Минздрав. Просто полномочия передаются некой выделенной структуре», — рассуждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Он указывает на то, что сам по себе факт создания нового центра никоим образом на вопросы планирования не влияет, работа может вестись одинаково плохо (или хорошо) что в рамках новой организации, что в рамках текущей системы. «Это вопрос организации системы, а поскольку нет еще даже устава центра, говорить о последствиях рано», — добавляет эксперт, отмечая, что любая реформа несет определенный риск в процессе передачи полномочий.

Павел Лисовский настроен более скептично. По его мнению, в данной ситуации вновь всплывает старая проблема: «По мнению чиновников эффективно работать может только то, что жестко централизовано, прозрачно и так далее. Но если мы посмотрим на построение какого-либо бизнеса, то более эффективная система — это многоцентровость», — рассуждает эксперт, приводя в пример эксперимент, который у всех на слуху — маркировку. Тут власти все пытаются привести к единому знаменателю, единому оператору, но в итоге система просто не справляется. Яркое тому свидетельство — возникший в аптеках дефицит лекарств.

Иллюзия безопасности

По мнению управляющего партнера «Проектирования систем управления» проблема единого центра заключается в том, что речь будет идти сразу о больших закупках. И это будет иметь негативные последствия.

Во-первых, далеко не все производители смогут предоставить необходимый объем, так что небольшим компаниям в закупках места не останется — их потеснят фармгиганты, берущие объемом. Во-вторых, снижение конкуренции может плохо сказаться на ценах.

Плюс — при больших закупках неповоротливая бюрократическая машина будет выдавать больше сбоев. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, мониторинг, который будет осуществлять новый центр, «поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв».

«Это не ускорит процесс поставки препаратов от производителей к конечным потребителям, а, наоборот, замедлит», — уверен Лисовский.

Например, будет подана заявка о том, что нужны конкретные препараты, в течение недели, месяца. Но процедура закупки займет больше времени, а к тому моменту, когда лекарства поступят на склады, они уже будут не актуальны — потребуются другие. Лисовский напоминает, что не так давно была ситуация, когда истек срок годности препаратов для лечения онкозаболеваний, копившихся на складах. Запасливость привела только к потерям. А в случае форс-мажора, когда ситуация резко поменяется (а пандемия показала, что все возможно) медлительность может обернуться не только финансовыми потерями.

Создание новой структурной единицы, по мнению эксперта, создает только иллюзию безопасности: большие склады, заполненные лекарствами, только кажутся оптимальным решением, своего рода «стратегическим запасом». Такой запас и карман тянет и срок годности имеет ограниченный.

Николай Беспалов полагает, что не все так критично. «Закупки и так были централизованы, а у компаний-поставщиков в большинстве случаев присутствует определённая специализация, скажем производители вакцин вряд ли будут иметь возможность производить, скажем препараты для лечения гемофилии или других заболеваний в рамках ВЗН», — считает директор по развитию RNC Pharma.

По словам эксперта, с точки зрения планирования новая структура все-таки может принести определенную пользу. Но изменения станут заметны не раньше, чем через пару лет, когда Центр заработает в штатном режиме, переболев всеми «детскими болезнями».

Пока же новорожденному проекту предстоят только первые шаги: в течение месяца Минздрав должен зарегистрировать новый центр и утвердить его устав. А еще предстоит набрать штат — в этом году 45 человек, а в следующем еще столько же. То есть, пока дело дойдет хотя бы до первых «детских болезней», детям (да и взрослым), болеющим по-настоящему, придется довольствоваться тем, что есть.