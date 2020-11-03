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На China Business Forum предпринимателям расскажут, как зарабатывать в России и по всему миру с помощью производства и поставки из Китая

Москва, 03.11.2020
  • На China Business Forum предпринимателям расскажут, как зарабатывать в России и по всему миру с помощью производства и поставки из Китая

14–15 ноября пройдёт третий международный форум China Business Forum 2020. Эксперты-практики расскажут предпринимателям о главных тенденциях построения партнёрских отношений с Китаем, возможностях выхода на новые бизнес-ниши, особенностях работы с поставщиками и многом другом. Помимо очного участия, зрители смогут посмотреть выступления спикеров по видеотрансляции на образовательной платформе Synergy.Online.

На сегодняшний день Китай – один из самых перспективных регионов с активно развивающейся бизнес-индустрией. Дотации, которые государство выделяет на поддержку технологических проектов каждые 5 лет, а также благоприятный экономический климат привлекают в эту страну как создателей инновационных стартапов, так и приверженцев традиционного бизнеса.

«Сейчас лучшая возможность для того, чтобы развивать новые торговые марки и размещать товары на маркетплейсах. К тому же Китай очень быстро вводит доработки и готов произвести любую партию по относительно небольшой стоимости. С учётом того положения вещей, которое мы сегодня видим в мировой экономике и экономике нашей страны в частности, выход на китайский рынок через интернет-продажи может стать наилучшей альтернативой для дальнейшего развития бизнеса», – комментирует эксперт по бизнесу в Китае с 10-летним опытом работы, основатель образовательного проекта «Фабрика», через который прошли более 9000 человек, Дмитрий Ковпак.

Ещё один спикер China Business Forum, сооснователь Русско-Китайского Центра Содействия Бизнесу Семён Ласточкин считает: «Китай – единственная крупная экономика мира, которая во время пандемии смогла нарастить экспорт. Многие ожидали, что пандемия сократит мировой спрос на товары китайского экспорта, но произошло обратное. По итогам сентября экспорт вырос на 10% в годовом выражении, это рекордная динамика с 2018 г. Китай стремительно наращивает производство товаров, необходимых всему миру. Если грамотно найти свою нишу и подготовить уникальное ценностное предложение, то можно создать бизнес уже сегодня».

Спикерами форума станут: Михаил Кучмент, сооснователь сети гипермаркетов Hoff, «Предприниматель года 2017» по версии EY; Наталья Голудина, советник заместителя Председателя Правления, ПАО «Сбербанк»; Фан Фэй, основатель платформы «Серый Мокко» – первого и единственного в России и Китае культурного сообщества, объединяющего китаистов и русистов; Майя Лаврова, старший юрисконсульт маркетплейса Ozon; Настя Чирченко, основатель спортивного бренда #RAKAMAKAFIT; Ирина Капитанова, заместитель генерального директора логистической компании «Балтика-Транс», и многие другие.

В ходе форума эксперты обсудят главные составляющие ведения бизнеса с Китаем: логистика, экспорт товаров, ценообразование и возможные экономические модели при сотрудничестве с Китаем, механики продаж и главные тенденции рынка, а также антикризисные кейсы из личного бизнес-опыта спикеров.

Подробнее на сайте форума: https://synergyglobal.ru/forums/cbf2020/

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