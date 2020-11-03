На президентских выборах в США досрочно проголосовало 100 млн человек

Более 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США – это более 47% от общего числа избирателей. В штатах Флорида, Северная Каролина, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджия и Теннесси досрочно проголосовало 90% от числа избирателей, которые приняли участие в президентских выборах 2016 года. А в Техасе, Неваде, Вашингтоне, Аризоне, Монтане и Гавайях число досрочно проголосовавших превысило явку на выборах 2016 года.

Сегодня, 3 ноября, в США проходят президентские выборы, выборы депутатов Палаты представителей Конгресса США и трети сенаторов Конгресса США. Кандидат от Республиканской партии США – действующий президент страны Дональд Трамп, а кандидат от Демократической партии США – бывший вице-президент Джо Байден.