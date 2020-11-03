Найдены новые мутации COVID-19

Учёные обнаружили новые мутации коронавируса COVID-19, одна из которых может сделать его более заразным. Об этом говориться в исследовании, которое американские учёные опубликовали в журнале mBIO. В частности, специалисты во время первой волны пандемии выявили у 71% заболевших мутацию D614G, затрагивающую S-белок. Во второй волне распространённость этого варианта выросла уже до 99,9%, что, характерно для заразившихся по всему миру.

Изучив различные генетические варианты S-белка вируса, исследователи выяснили, что D614G не влияет на патогенность вируса, но были обнаружены признаки естественного отбора, что указывает на большую приспособленность вируса. В этой связи учёные пришли к выводу, что D614G, скорее всего, повышает заразность COVID-19.

Кроме того, лабораторные эксперименты показали, что по крайней мере одна новая мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое люди естественным образом вырабатывают для борьбы с инфекциями коронавируса. По мнению учёных, эта особенность может позволить COVID-19 обмануть иммунную систему.

Всего в рамках исследования было обнаружено 285 мутаций. Но при этом большинство из них не оказывает существенного влияния на тяжесть болезни и не демонстрирует способность избегать вакцин первого поколения и терапевтических препаратов антител.

Напомним, за последние сутки в нашей стране выявили 18 648 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, суточный прирост держится выше 18 тыс. пятый день подряд. Накануне, 2 ноября, число новых случаев составило 18 260, 1 ноября - 18 665, 31 октября - 18 140, 30 октября - 18 283.

Всего к утру 3 ноября общее число инфицированных COVID-19 в РФ достигло 1 673 686. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 251 364 (+15 331) россиян, активных случаев – 393 494 (+2 962). Жертвами коронавируса в стране стали 28 828 человек – 355 за последние сутки.

Наибольший прирост больных COVID-19 отмечен в Москве – 5 150, выписаны 3 647 человек. Накануне было 4 796 новых случаев, 1 ноября - 5 261 случай. Далее следуют Санкт-Петербург (+944), Подмосковье (+567), Нижегородская область (+391) и Архангельская область (+387).

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 63 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 6 936 человек. Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 53 пациента и было выявлено 4 796 новых случаев инфицирования.

С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех граждан носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, в ведомстве рекомендовали приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита в период с 23:00 до 06:00.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.