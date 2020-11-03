Цены на нефть продолжают снижаться из-за неопределенности вокруг спроса

Мировые цены на нефть показывают незначительную отрицательную динамику утром 3 ноября на фоне реакции инвесторов на ситуацию вокруг спроса и предложения в связи с ожиданием новостей из США по выборам президента.

По состоянию на 8.04 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в январе потеряли в стоимости 0,15% , достигнув отметки $38,91. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,03% – до $36,8 за баррель.

Инвесторы продолжают отстаивать разнонаправленные позиции – с одной стороны, что риски пандемии угрожают перспективам восстановления экономики, а с другой, участники рынка продолжают строить прогнозы по добыче нефти.

Во многих странах мира продолжается рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что заставляет страны Европы ужесточать ограничительные меры. Новые ограничения введены в Великобритании, Австрии, Италии, Германии.