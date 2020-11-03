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Облигации Москвы будут пользоваться ожидаемо высоким спросом среди инвесторов – эксперт

Москва, 03.11.2020

Правительство Москвы во вторник одобрило и внесло в Московскую городскую думу проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. О том, как распределение средств повлияет на экономику столицы рассказал управляющий директор рейтингового агентства НКР (Национальные кредитные рейтинги) Андрей Пискунов. 

Важным аспектом бюджета Москвы на 2021 год и плановый период на 2022-2023 года является сохранение инвестиционной программы наряду с выполнением социальных обязательств города. Безусловно, в период пандемии, меры поддержки граждан и экстренные расходы на здравоохранение и другие профилактические меры крайне важны. Однако в долгосрочном периоде инвестиционные расходы города могут стать важным фактором экономического роста не только городской экономики, но и стать источником платежеспособного спроса для предприятий, производящих товары инвестиционного спроса в других регионах страны. В частности, расходы на транспортную инфраструктуру, а также адресная инвестиционная программа в размере, предполагающая строительство 740 новых социальных и инфраструктурных объектов, простимулирует как смежные производства, так и занятость в городской экономике.

Другим знаковым аспектом бюджета на 2021 года является привлечение заемных средств в размере 396 млрд рублей. Москва впервые за более чем 10 лет прибегает к долговому финансированию дефицита. Привлекаемый объем не является критическим для стабильности бюджета (долговая нагрузка не превысит 15% налоговых и неналоговых доходов города), а облигации города Москвы будут пользоваться ожидаемо высоким спросом среди инвесторов, стремящихся вкладываться в долговые обязательства высоконадежных заемщиков. Учитывая исторически низкий уровень ключевой ставки на текущий момент, Москва имеет уникальную возможность привлечь дешевые долгосрочные средства, что минимизирует нагрузку на бюджет с точки зрения стоимости обслуживания долга.

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