Паспорта переедут в мобильники

Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, уже в ближайшее время россияне начнут использовать цифровые «двойники» оригиналов личных документов. В министерстве считают данную технологию очень перспективной и уже обкатали ее на цифровых пропусках с QR-кодом, сообщил министр. Также в планах властей централизованная выдача всем гражданам электронных подписей.

«Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов. Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году», — заявил министр на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. «Цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения», — добавил он.

Что касается электронных подписей, Максут Шадаев напомнил, что «сейчас электронная подпись стоит денег — от 1 тысяч рублей, действует она год, и понятно, что гражданину нет никакого стимула идти ее получать. Мы централизованно отдадим всем гражданам электронную подпись и, соответственно, они все смогут стать полноценными участниками системы электронных коммуникаций, взаимодействия с бизнесом, между собой, смогут любой документ подписывать».

На данном этапе повсеместное введение цифровых документов, тем более через приложение на мобильном устройстве — это не самая защищенная история, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Есть масса способов, чтобы обойти защиту как смартфона, так и отдельных приложений, в том числе, когда речь идет об идентификации через отпечаток пальца или Face ID. А если произойдет утечка данных, то последствия могут быть катастрофическими.

Нужно понимать, обращает внимание эксперт, что данные всех граждан Минцифры планирует хранить на своем программном обеспечении. Уровни защиты улучшаются после того, как падают старые, и этом проблема ментальности чиновников — они начинают серьезно улучшать некоторые моменты первостепенной важности только после того, как происходит мощный коллапс.

Еще один момент — оснащение новым программным обеспечением и оборудованием всех органов, у которых существует необходимость в проверке документов населения, добавляет Алексей Кричевский. По его мнению, абсолютно очевидно, что эта история будет финансироваться из бюджета, но лишних денег на подобные проекты сейчас найти фактически невозможно — слишком сильным стрессом для экономики оказалась пандемия. Даже несмотря на то, что текущие дыры в бюджете закрываются за счет внешних займов, по этим займам придется платить, что чревато уже для последующих 5-10 лет. Поэтому крайне маловероятно, что данная инициатива получит реализацию раньше 2022 года.

Цифровые двойники документов являются логичным продолжением электронных государственных услуг, признает и основатель talkbank Михаил Попов. Предоставление этих услуг не может быть построено на использовании бумажных идентификаторов, таких как паспорт или права, а требуют их электронного формата. И то, что правительство это развивает — логично и правильно. Другой вопрос, что с бумажными документами и с их параметрами работает не только государственный сектор, но и частный — банки и другие организации активно принимают паспорт и другие документы для идентификации и взаимодействия с клиентами.

Вопрос, будет ли у частного бизнеса возможность использования таких идентификаторов, насколько будет развит API для такого сервиса, и насколько это будет удобно, говорит эксперт. В-первых, удобно ли это для физических лиц в мобильном приложении, во-вторых, для бизнеса — как просто ему будет подключаться к этому сервису, чтобы он мог использовать такие идентификаторы в своих задачах на законных основаниях. Только при этих условиях сервис будет востребован и заработает.