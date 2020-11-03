Вход/Регистрация Подписка

Получивший нагоняй от президента глава Роскосмоса считает, что «работает хорошо»

Москва, 03.11.2020
Президент России Владимир Путин в понедельник в очередной раз сделал выговор главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Но тому к гневу главы государства не привыкать.
#Космос
#Роскосмос
#Рогозин Дмитрий
#Экономика
  • Получивший нагоняй от президента глава Роскосмоса считает, что «работает хорошо»

Александр Рюмин/ТАСС

На этот раз причиной недовольства президента стал срыв сроков утверждения сразу нескольких программ: разработки ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создания группировки спутникового Интернета «Сфера», развития системы ГЛОНАСС.

Путин напомнил Рогозину, что все эти программы имеют огромное значение для национальной экономики, безопасности и повышения конкурентоспособности страны на глобальном космическом рынке.

Верный себе, и на этот раз глава Роскосмоса парировал недовольство президента, переведя стрелки на Минфин. Рогозин написал в Твиттере, что это ведомство Антона Силуанова не выделяет деньги на осуществление вышеперечисленных программ, а само же космическое агентство, уверен его глава, «работает хорошо».

 

Космос как провал

 

Секрет непотопляемости Дмитрия Рогозина заключается в том, что его просто нет смысла менять на кого-либо другого. Но не потому, что он лучше всех разбирается в порученном деле, а потому, что в России физически не осталось менеджеров космической отрасли, способных грамотно администрировать эту сферу, считает эксперт по космической промышленности и космонавтике Игорь Лисов.

«Возможно, само его назначение на такую должность было ошибкой. Но это вопрос очень сложный, потому что у нас в отрасли есть великолепные конструкторы, и при этом полная беда с топ-менеджерами. А пересаживать конструкторов на административные должности будет означать потерю для отрасли хороших разработчиков», — сказал он «Эксперту Online».

«Роскосмос» все последние годы великолепно справляется с проектированием космических аппаратов, пока это происходит на бумаге. А поскольку, как считает Лисов, в агентстве ничем не ограничивают полеты своей фантазии, ограничивать аппетиты «Роскосмоса» приходится тому самому Минфину, на который Дмитрий Рогозин в понедельник указал как на причину всех бед.

«За исключением разве что ракеты “Ангара”, второй пуск которой готовится в ноябре, все прочие новые ракеты и корабли не пошли дальше чертежей. Позиция Минфина, который не спешить раскошеливаться на перевод этих чертежей в железо, совершенно справедлива: какой смысл строить сверхтяжелые ракеты, под которые нет и не предвидится полезной нагрузки? Так и получается, что кроме как штамповать одни и те же “Союзы”, космическая промышленность России ничего более нового создать не может», — объясняет эксперт причину разногласий двух ведомств.

eskiz-proekt.jpg Роскосмос
Роскосмос

Как подчеркивает Лисов, в Роскосмосе слишком часто занимаются отсебятиной в ожидании, что финансирование произойдет «на авось», под эмоциональным влиянием грандиозных планов освоения Луны, экспедиции на Марс и тому подобной футуристики: «Но президент Путин таких задач перед космической отраслью не ставил и не ставит. Он требует, чтобы сперва были полностью выполнены более прагматические программы, направленные на развитие экономики и обороноспособности страны, а Луна подождет до лучших времен».

В рамках таких «прагматических» программ в России в 2020 году было пока осуществлено 12 космических запусков. В США за тот же период было запущено 27 ракет, в Китае — 31; еще 4 старта произвело Европейское космическое агентство (ЕКА). Всего в мире за текущий год совершено 85 стартов, то есть доля России на этом рынке составила 14 процентов.

Самым плодотворным годом для российской космической отрасли — 31 запуск — стал 2014-й, после чего число стартов с некоторыми колебаниями только сокращалось (в 2015 — 27, в 2016 — 19, в 2017 — 20, в 2018 — 16, в 2019 — 22 пуска).

Сегодня существует очень высокая вероятность того, что проект «лунной» ракеты «Енисей» (совместная разработка РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и Центра им. Хруничева) повторит судьбу «Бурана», который тоже, несмотря на успех первого запуска, был заброшен в том числе из-за отсутствия задач, которые советский «челнок» мог бы на тот момент выполнять.

«Можно, конечно, валить все неудачи на текущий экономический кризис. Но руководство космической отрасли начало резать программы еще в 2014 году, в том числе и уже достигший высокой степени готовности лунный проект, подошедший тогда к этапу создания посадочного пилотируемого аппарата. Сейчас мечты остались, но под ними исчезла материальная база», — говорит Лисов.

Очень странно, по его мнению, выглядит и то, что занимаясь ничем не обоснованным «визионерством», российские космические топ-менеджеры полностью упустили из виду программы по изучению космоса автоматическими аппаратами. Россию в этом сегменте оставили позади уже не только США, но и Китай, Япония, ЕКА.

 

Космос как ссылка

 

Можно сколько угодно кидать камни в Дмитрия Рогозина, но вешать всех собак на него одного несправедливо, заступается за главу «Роскосмоса» директор Института космической политики Игорь Моисеев.

«Корень всех проблем российской космической отрасли кроется в том, что она сегодня занимает примерно такое же место, какое в Советском Союзе занимало сельское хозяйство: политическое руководство страны понимает, что хоть наизнанку вывернись, существенного прогресса не достичь по причинам объективного характера. А раз так, то и присматривать за этой отраслью назначают тех, кого не жалко будет, в случае чего, “пустить в расход”. Это такая своего рода ссылка для чиновников, которых ни на какой иной ответственный участок поставить нельзя, потому что они ничего толком не умеют делать», — сказал он «Эксперту Online».

По мнению Моисеева, нынешний глава «Роскосмоса» показывает чудеса чиновничьей выживаемости исключительно потому, что президент Путин сам не проявляет особого интереса к космонавтике, видя в ней дорогостоящую игрушку, а не отрасль, способную принести осязаемую экономическую отдачу или военное преимущество.

Так, Путин в понедельник снова подчеркнул, что ведомству Рогозина следует подходить к запросам на финансирование своих проектов более взвешенно, «чтобы вкладываемые средства принесли практическую пользу в ближайшей и среднесрочной перспективе».

«Путин произносит совершенно правильные слова и делает руководству отрасли совершенно заслуженные нагоняи. Глава государства не понимает, почему нужно отдать, к примеру, 1 триллион 400 миллиардов рублей на разработку сверхтяжелой ракеты “Енисей” или корабля “Федерация” вместо того, чтобы потратить эти деньги на какие-то более злободневные нужды — хотя бы даже на другие космические программы, общий бюджет которых за десять лет, с 2015 по 2025 год, укладывается в те же полтора триллиона», — объясняет эксперт.

По этой причине президенту не так уж и принципиально, кто возглавляет отрасль, чтобы начинать какие-то репрессии против нынешнего главы «Роскосмоса» персонально. Если денег нет и не предвидится, то будь руководитель отрасли хоть семи пядей во лбу, вытянуть ее из прорыва одними лишь личными качествами не сможет никто.

В чем Рогозину нельзя отказать, так это в умении выдавать в информационное пространство один захватывающий воображение проект за другим. Однако космической отрасли нужна не красивая самореклама, не презентация картонных макетов космических кораблей, а планомерная модернизация производства и организации процессов, а главное — трезвый, без неуместного романтизма пересмотр стратегических задач, которые перед ней стоят.

«Модернизация производства — это такая вещь, которую нельзя взять и предъявить “по требованию”; это процесс, растягивающийся на годы. Все последние годы же “Роскосмос” просит денег на какие-то безумные проекты, которые реализовать невозможно ни при каких обстоятельствах, но которые можно красиво преподнести главе государства как доказательство, что агентство “работает хорошо” и что завтра мы полетим на Марс. Руководству агентства остро недостает рационального подхода к проблемам отрасли — нахождения таких задач, которые можно выполнять при имеющемся финансировании, а не строить дом с крыши — сперва придумывать дорогостоящую ракету, а только потом спохватываться, а найдется ли для нее нагрузка», — говорит Моисеев.

Ровно год назад «Роскосмос» вынужден был отозвать проект «Енисея» именно по той причине, что в существующих условиях ее негде будет использовать. Агентство пока еще рассчитывает, что применение ракете все же найдется к 2028 году — расчетному сроку ее «боеготовности».

Единственный шанс для Роскосмоса отыграть какую-то долю рынка запусков — это если в мире произойдет резкий всплеск заказов на выведение аппаратов на орбиту. Тогда, если американцы с таким количеством заказов не справятся, излишки перепадут России.

Однако в ситуации, когда пандемия коронавируса поставила на прикол экономики почти всех стран мира, такие ожидания лишены оснований — во всяком случае, до того, пока неопределенного времени, когда глобальная экономика оправится от последствий пандемии. Соответственно, конкуренция между космическими «службами доставки» сегодня исключительно жесткая, и российская космическая отрасль в ее нынешнем состоянии рассчитывать на что-то, кроме остатков пирога, не может.

Как считает Моисеев, российскому космическому агентству надо понять свои реальные возможности и не лезть в чужую лигу. Это значит — переориентироваться на внутренний рынок коммерческих запусков, где у агентства есть бюджетный источник доходов, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.

Впрочем, для страны — зачинателя космических запусков в мире, программируемый отказ от лидирующих позиций выглядел бы поражением всей нынешней системы управления. Возможно, в этом и состоит миссия главы «Роскосмоса», создавать по крайней мере видимость того, что все по-другому.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. В Белоруссии просыпается глубинный народ
    Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию. Что будет, когда проснется молчаливое большинство?
  2. Азербайджанский блицкриг снова не получился
    В начале Карабахской войны появился расхожий журналистский штамп: провалившийся азербайджанский блицкриг. Писать о том, что Баку при огромных, по сравнению с противником, тратах на оборону достиг более чем скромных результатов было даже в какой-то мере модно. Потом произошел азербайджанский прорыв на юге и о провале блицкрига забыли. Теперь впору вспоминать старые заголовки
  3. Из «пузыря» технологических гигантов засвистел воздух
    Крупнейшие компании сектора высоких технологий США, которые держали весь рынок на протяжении года, не выдержали напряжения и начали сдавать позиции под страхом второй волны пандемии.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама