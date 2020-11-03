Получивший нагоняй от президента глава Роскосмоса считает, что «работает хорошо»

На этот раз причиной недовольства президента стал срыв сроков утверждения сразу нескольких программ: разработки ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создания группировки спутникового Интернета «Сфера», развития системы ГЛОНАСС.

Путин напомнил Рогозину, что все эти программы имеют огромное значение для национальной экономики, безопасности и повышения конкурентоспособности страны на глобальном космическом рынке.

Верный себе, и на этот раз глава Роскосмоса парировал недовольство президента, переведя стрелки на Минфин. Рогозин написал в Твиттере, что это ведомство Антона Силуанова не выделяет деньги на осуществление вышеперечисленных программ, а само же космическое агентство, уверен его глава, «работает хорошо».

Космос как провал

Секрет непотопляемости Дмитрия Рогозина заключается в том, что его просто нет смысла менять на кого-либо другого. Но не потому, что он лучше всех разбирается в порученном деле, а потому, что в России физически не осталось менеджеров космической отрасли, способных грамотно администрировать эту сферу, считает эксперт по космической промышленности и космонавтике Игорь Лисов.

«Возможно, само его назначение на такую должность было ошибкой. Но это вопрос очень сложный, потому что у нас в отрасли есть великолепные конструкторы, и при этом полная беда с топ-менеджерами. А пересаживать конструкторов на административные должности будет означать потерю для отрасли хороших разработчиков», — сказал он «Эксперту Online».

«Роскосмос» все последние годы великолепно справляется с проектированием космических аппаратов, пока это происходит на бумаге. А поскольку, как считает Лисов, в агентстве ничем не ограничивают полеты своей фантазии, ограничивать аппетиты «Роскосмоса» приходится тому самому Минфину, на который Дмитрий Рогозин в понедельник указал как на причину всех бед.

«За исключением разве что ракеты “Ангара”, второй пуск которой готовится в ноябре, все прочие новые ракеты и корабли не пошли дальше чертежей. Позиция Минфина, который не спешить раскошеливаться на перевод этих чертежей в железо, совершенно справедлива: какой смысл строить сверхтяжелые ракеты, под которые нет и не предвидится полезной нагрузки? Так и получается, что кроме как штамповать одни и те же “Союзы”, космическая промышленность России ничего более нового создать не может», — объясняет эксперт причину разногласий двух ведомств.

Роскосмос

Как подчеркивает Лисов, в Роскосмосе слишком часто занимаются отсебятиной в ожидании, что финансирование произойдет «на авось», под эмоциональным влиянием грандиозных планов освоения Луны, экспедиции на Марс и тому подобной футуристики: «Но президент Путин таких задач перед космической отраслью не ставил и не ставит. Он требует, чтобы сперва были полностью выполнены более прагматические программы, направленные на развитие экономики и обороноспособности страны, а Луна подождет до лучших времен».

В рамках таких «прагматических» программ в России в 2020 году было пока осуществлено 12 космических запусков. В США за тот же период было запущено 27 ракет, в Китае — 31; еще 4 старта произвело Европейское космическое агентство (ЕКА). Всего в мире за текущий год совершено 85 стартов, то есть доля России на этом рынке составила 14 процентов.

Самым плодотворным годом для российской космической отрасли — 31 запуск — стал 2014-й, после чего число стартов с некоторыми колебаниями только сокращалось (в 2015 — 27, в 2016 — 19, в 2017 — 20, в 2018 — 16, в 2019 — 22 пуска).

Сегодня существует очень высокая вероятность того, что проект «лунной» ракеты «Енисей» (совместная разработка РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и Центра им. Хруничева) повторит судьбу «Бурана», который тоже, несмотря на успех первого запуска, был заброшен в том числе из-за отсутствия задач, которые советский «челнок» мог бы на тот момент выполнять.

«Можно, конечно, валить все неудачи на текущий экономический кризис. Но руководство космической отрасли начало резать программы еще в 2014 году, в том числе и уже достигший высокой степени готовности лунный проект, подошедший тогда к этапу создания посадочного пилотируемого аппарата. Сейчас мечты остались, но под ними исчезла материальная база», — говорит Лисов.

Очень странно, по его мнению, выглядит и то, что занимаясь ничем не обоснованным «визионерством», российские космические топ-менеджеры полностью упустили из виду программы по изучению космоса автоматическими аппаратами. Россию в этом сегменте оставили позади уже не только США, но и Китай, Япония, ЕКА.

Космос как ссылка

Можно сколько угодно кидать камни в Дмитрия Рогозина, но вешать всех собак на него одного несправедливо, заступается за главу «Роскосмоса» директор Института космической политики Игорь Моисеев.

«Корень всех проблем российской космической отрасли кроется в том, что она сегодня занимает примерно такое же место, какое в Советском Союзе занимало сельское хозяйство: политическое руководство страны понимает, что хоть наизнанку вывернись, существенного прогресса не достичь по причинам объективного характера. А раз так, то и присматривать за этой отраслью назначают тех, кого не жалко будет, в случае чего, “пустить в расход”. Это такая своего рода ссылка для чиновников, которых ни на какой иной ответственный участок поставить нельзя, потому что они ничего толком не умеют делать», — сказал он «Эксперту Online».

По мнению Моисеева, нынешний глава «Роскосмоса» показывает чудеса чиновничьей выживаемости исключительно потому, что президент Путин сам не проявляет особого интереса к космонавтике, видя в ней дорогостоящую игрушку, а не отрасль, способную принести осязаемую экономическую отдачу или военное преимущество.

Так, Путин в понедельник снова подчеркнул, что ведомству Рогозина следует подходить к запросам на финансирование своих проектов более взвешенно, «чтобы вкладываемые средства принесли практическую пользу в ближайшей и среднесрочной перспективе».

«Путин произносит совершенно правильные слова и делает руководству отрасли совершенно заслуженные нагоняи. Глава государства не понимает, почему нужно отдать, к примеру, 1 триллион 400 миллиардов рублей на разработку сверхтяжелой ракеты “Енисей” или корабля “Федерация” вместо того, чтобы потратить эти деньги на какие-то более злободневные нужды — хотя бы даже на другие космические программы, общий бюджет которых за десять лет, с 2015 по 2025 год, укладывается в те же полтора триллиона», — объясняет эксперт.

По этой причине президенту не так уж и принципиально, кто возглавляет отрасль, чтобы начинать какие-то репрессии против нынешнего главы «Роскосмоса» персонально. Если денег нет и не предвидится, то будь руководитель отрасли хоть семи пядей во лбу, вытянуть ее из прорыва одними лишь личными качествами не сможет никто.

В чем Рогозину нельзя отказать, так это в умении выдавать в информационное пространство один захватывающий воображение проект за другим. Однако космической отрасли нужна не красивая самореклама, не презентация картонных макетов космических кораблей, а планомерная модернизация производства и организации процессов, а главное — трезвый, без неуместного романтизма пересмотр стратегических задач, которые перед ней стоят.

«Модернизация производства — это такая вещь, которую нельзя взять и предъявить “по требованию”; это процесс, растягивающийся на годы. Все последние годы же “Роскосмос” просит денег на какие-то безумные проекты, которые реализовать невозможно ни при каких обстоятельствах, но которые можно красиво преподнести главе государства как доказательство, что агентство “работает хорошо” и что завтра мы полетим на Марс. Руководству агентства остро недостает рационального подхода к проблемам отрасли — нахождения таких задач, которые можно выполнять при имеющемся финансировании, а не строить дом с крыши — сперва придумывать дорогостоящую ракету, а только потом спохватываться, а найдется ли для нее нагрузка», — говорит Моисеев.

Ровно год назад «Роскосмос» вынужден был отозвать проект «Енисея» именно по той причине, что в существующих условиях ее негде будет использовать. Агентство пока еще рассчитывает, что применение ракете все же найдется к 2028 году — расчетному сроку ее «боеготовности».

Единственный шанс для Роскосмоса отыграть какую-то долю рынка запусков — это если в мире произойдет резкий всплеск заказов на выведение аппаратов на орбиту. Тогда, если американцы с таким количеством заказов не справятся, излишки перепадут России.

Однако в ситуации, когда пандемия коронавируса поставила на прикол экономики почти всех стран мира, такие ожидания лишены оснований — во всяком случае, до того, пока неопределенного времени, когда глобальная экономика оправится от последствий пандемии. Соответственно, конкуренция между космическими «службами доставки» сегодня исключительно жесткая, и российская космическая отрасль в ее нынешнем состоянии рассчитывать на что-то, кроме остатков пирога, не может.

Как считает Моисеев, российскому космическому агентству надо понять свои реальные возможности и не лезть в чужую лигу. Это значит — переориентироваться на внутренний рынок коммерческих запусков, где у агентства есть бюджетный источник доходов, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.

Впрочем, для страны — зачинателя космических запусков в мире, программируемый отказ от лидирующих позиций выглядел бы поражением всей нынешней системы управления. Возможно, в этом и состоит миссия главы «Роскосмоса», создавать по крайней мере видимость того, что все по-другому.