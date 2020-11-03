Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: в России резко похолодает

Москва, 03.11.2020
  • Прогноз погоды: в России резко похолодает

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

На улице стоит какое-то странное тепло. Странное, потому что совсем непривычно в ноябре ходить без шапок и меховых перчаток, а на градусниках видеть стабильный плюс. Но, когда-то же должна прийти настоящая осень – или нет? Синоптики говорят – должна. И уже совсем скоро в России резко похолодает. Прямо, бац, мороз и солнце, день чудесный.

Ну, наверное, пора – календарное зима всё-таки не за горами, хотя если учесть, что нам метеорологи обещали ранее, и что из этого сбылось – возникают некоторые сомнения. Но, мы будем следовать сложившейся традиции и поверим в очередной раз тому, что предсказывают метеорологи.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, тепло простоит в российской столице до конца этой недели, а с начала следующей - в Москве резко похолодает. Но как поясняют специалисты, это нормально, привычно, так и должно быть в это время года. Всегда в 10-х числах ноября тепло в регионе резко выключается, а градусники, в среднем, начинают выдавать около нуля градусов с понижением до отрицательных значений по ночам.

Также будет и в этом году: примерно с 7 ноября воздух начнёт остывать и к 10 числу термометры не покажут днём выше нуля - плюс 1, а по ночам до минус 2-3. К следующим выходным возможны осадки в виде снега.

Эту же неделю температура будет стоять ещё плюсовая и доходить в некоторых местах до плюс 10, но в среднем ожидается плюс 7-8 и дожди. Так что те москвичи, кто надеялся на аномальное тепло до конца ноября, могут расстроиться – холод придёт значительно раньше наступления календарной зимы.

Погода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге холодный фронт уже начал вытеснять тепло. Ещё в городе на Неве плюс 11. А уже ближе к выходным - всего плюс 6. Ночью же и вовсе возможны заморозки. В середине следующей недели температура воздуха резко просядет до минус 4 и жители СПб, а также гости Северной столицы ощутят, что осень близится к зиме, поэтому пора доставать шапки, шарфы и тёплые куртки.

Несмотря на то, что ранее синоптики обещали петербуржцам весь ноябрь аномально тёплым – холодный воздух придёт и возьмет своё. Начиная со следующих выходных градусник днем будет показывать стабильно минус 2-4, а по области может быть холоднее на один-два градуса. Также возможен первый снег.

Похолодание в Поволжье. Прогноз синоптиков

Поволжье ждёт такое же резкое, правда и несильное похолодание. В Татарстане уже ближе к выходным градусники опустятся до отметки плюс 3, пойдут ливневые дожди. А начиная с 10 числа дневные температуры станут отрицательными – минус 1-2 днём, и минус 3-4 – ночью. К следующему уикенду немного потеплеет – днём столбики термометров поднимутся до плюс 3.

В Самаре самым тёплым днём в ближайшие 10 дней будет следующий понедельник – плюс 6, а вот с 10-12 числа воздух начнёт остывать. Например, во вторник, 10 ноября днём уже будет плюс 2, а ночью минус 1-2, в среду - ноль и снег с дождём.

С четверга следующей недели дневные значения температур станут отрицательными: минус 2-3, снег. Но, к выходным и тут немного станет теплее – около нуля градусов.

В Саратове и области будет примерно так же, как в Самаре: самый тёплый день – 9 ноября (плюс 8), а со вторника резкое понижение температуры, возможен снег. Но, в отличие от Казани и Самары к следующим выходным тут не только не потеплеет, а наоборот – ещё больше похолодает – до минус 3, по ночам возможны просадки до минус 5.

Такая климатическая обстановка с похолоданием с 10 числа ожидается на всей территории региона. В среднем температура на наследующей неделе будет около нуля и до минус 2-3 в течение дня. Возможны осадки в виде мокрого снега.

Погода на юге России

Резко похолодает и на юге России. Так, в Ростовской области, на Кубани, в Крыму и в Волгоградской области прольют обильные дожди, которые будут идти до начала следующей недели. Регион ждёт похолодание с 10 ноября на 3-5 градусов против того, что имеется сейчас.

Город Сочи, а именно его горнолыжные курорты, уже присыпало снегом. Значит прошлые обещания метеорологов оказались правдивыми и даже если зима будет аномально тёплой, любителям горных лыж будет где развлечься.

Черноморское побережье Краснодарского края пока поддерживает тепло за счёт остывающего моря – местами будет до плюс 21, а в среднем плюс 15-17. Ростов-на-Дону ждёт похолодание со следующей среды, 11 ноября. Сейчас же там ещё довольно-таки тепло около плюс 17-18, но идут дожди. Волгоград на следующей неделе также ждёт похолодание до плюс 9-10.

В Крыму уже идут дожди, которые не собираются останавливаться. Хотя сейчас на курортах полуострова погодные градусники показывает вполне комфортные плюс 16. Теплее всего пока в Ялте (плюс 18). Симферополь ждёт резкое похолодание в следующий четверг, 12 ноября, когда воздух с нынешних плюс 15 остынет до плюс 9. В следующие выходные на полуострове местами пойдёт снег с дождём, а градусники в дневные часы станут показывать всего плюс 1.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. В Белоруссии просыпается глубинный народ
    Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию. Что будет, когда проснется молчаливое большинство?
  2. Азербайджанский блицкриг снова не получился
    В начале Карабахской войны появился расхожий журналистский штамп: провалившийся азербайджанский блицкриг. Писать о том, что Баку при огромных, по сравнению с противником, тратах на оборону достиг более чем скромных результатов было даже в какой-то мере модно. Потом произошел азербайджанский прорыв на юге и о провале блицкрига забыли. Теперь впору вспоминать старые заголовки
  3. Из «пузыря» технологических гигантов засвистел воздух
    Крупнейшие компании сектора высоких технологий США, которые держали весь рынок на протяжении года, не выдержали напряжения и начали сдавать позиции под страхом второй волны пандемии.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама