Прогноз погоды: в России резко похолодает

На улице стоит какое-то странное тепло. Странное, потому что совсем непривычно в ноябре ходить без шапок и меховых перчаток, а на градусниках видеть стабильный плюс. Но, когда-то же должна прийти настоящая осень – или нет? Синоптики говорят – должна. И уже совсем скоро в России резко похолодает. Прямо, бац, мороз и солнце, день чудесный.

Ну, наверное, пора – календарное зима всё-таки не за горами, хотя если учесть, что нам метеорологи обещали ранее, и что из этого сбылось – возникают некоторые сомнения. Но, мы будем следовать сложившейся традиции и поверим в очередной раз тому, что предсказывают метеорологи.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, тепло простоит в российской столице до конца этой недели, а с начала следующей - в Москве резко похолодает. Но как поясняют специалисты, это нормально, привычно, так и должно быть в это время года. Всегда в 10-х числах ноября тепло в регионе резко выключается, а градусники, в среднем, начинают выдавать около нуля градусов с понижением до отрицательных значений по ночам.

Также будет и в этом году: примерно с 7 ноября воздух начнёт остывать и к 10 числу термометры не покажут днём выше нуля - плюс 1, а по ночам до минус 2-3. К следующим выходным возможны осадки в виде снега.

Эту же неделю температура будет стоять ещё плюсовая и доходить в некоторых местах до плюс 10, но в среднем ожидается плюс 7-8 и дожди. Так что те москвичи, кто надеялся на аномальное тепло до конца ноября, могут расстроиться – холод придёт значительно раньше наступления календарной зимы.

Погода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге холодный фронт уже начал вытеснять тепло. Ещё в городе на Неве плюс 11. А уже ближе к выходным - всего плюс 6. Ночью же и вовсе возможны заморозки. В середине следующей недели температура воздуха резко просядет до минус 4 и жители СПб, а также гости Северной столицы ощутят, что осень близится к зиме, поэтому пора доставать шапки, шарфы и тёплые куртки.

Несмотря на то, что ранее синоптики обещали петербуржцам весь ноябрь аномально тёплым – холодный воздух придёт и возьмет своё. Начиная со следующих выходных градусник днем будет показывать стабильно минус 2-4, а по области может быть холоднее на один-два градуса. Также возможен первый снег.

Похолодание в Поволжье. Прогноз синоптиков

Поволжье ждёт такое же резкое, правда и несильное похолодание. В Татарстане уже ближе к выходным градусники опустятся до отметки плюс 3, пойдут ливневые дожди. А начиная с 10 числа дневные температуры станут отрицательными – минус 1-2 днём, и минус 3-4 – ночью. К следующему уикенду немного потеплеет – днём столбики термометров поднимутся до плюс 3.

В Самаре самым тёплым днём в ближайшие 10 дней будет следующий понедельник – плюс 6, а вот с 10-12 числа воздух начнёт остывать. Например, во вторник, 10 ноября днём уже будет плюс 2, а ночью минус 1-2, в среду - ноль и снег с дождём.

С четверга следующей недели дневные значения температур станут отрицательными: минус 2-3, снег. Но, к выходным и тут немного станет теплее – около нуля градусов.

В Саратове и области будет примерно так же, как в Самаре: самый тёплый день – 9 ноября (плюс 8), а со вторника резкое понижение температуры, возможен снег. Но, в отличие от Казани и Самары к следующим выходным тут не только не потеплеет, а наоборот – ещё больше похолодает – до минус 3, по ночам возможны просадки до минус 5.

Такая климатическая обстановка с похолоданием с 10 числа ожидается на всей территории региона. В среднем температура на наследующей неделе будет около нуля и до минус 2-3 в течение дня. Возможны осадки в виде мокрого снега.

Погода на юге России

Резко похолодает и на юге России. Так, в Ростовской области, на Кубани, в Крыму и в Волгоградской области прольют обильные дожди, которые будут идти до начала следующей недели. Регион ждёт похолодание с 10 ноября на 3-5 градусов против того, что имеется сейчас.

Город Сочи, а именно его горнолыжные курорты, уже присыпало снегом. Значит прошлые обещания метеорологов оказались правдивыми и даже если зима будет аномально тёплой, любителям горных лыж будет где развлечься.

Черноморское побережье Краснодарского края пока поддерживает тепло за счёт остывающего моря – местами будет до плюс 21, а в среднем плюс 15-17. Ростов-на-Дону ждёт похолодание со следующей среды, 11 ноября. Сейчас же там ещё довольно-таки тепло около плюс 17-18, но идут дожди. Волгоград на следующей неделе также ждёт похолодание до плюс 9-10.

В Крыму уже идут дожди, которые не собираются останавливаться. Хотя сейчас на курортах полуострова погодные градусники показывает вполне комфортные плюс 16. Теплее всего пока в Ялте (плюс 18). Симферополь ждёт резкое похолодание в следующий четверг, 12 ноября, когда воздух с нынешних плюс 15 остынет до плюс 9. В следующие выходные на полуострове местами пойдёт снег с дождём, а градусники в дневные часы станут показывать всего плюс 1.