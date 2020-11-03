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Промзону «Коровино» на севере Москвы реорганизуют в современный микрорайон

Москва, 03.11.2020

В Москве состоялся первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территории бывшей промзоны. Бывшая производственная площадка «Коровино» на севере столицы будет трансформирована в современный микрорайон с технологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой. Победителем аукциона стала компания АО «ИНТЕКО», стоимость контракта на право реализации проекта составит 201,2 млн рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В торгах участвовали пять претендентов. Стоимость договора по итогам аукциона выросла в 9 раз с начальных 22 млн рублей. Организатором аукциона выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.  Победитель аукциона получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью более 35 га. Объем частных вложений может составить порядка 40 млрд рублей, инвестор получит возможность возвести здесь объекты общественного и производственного назначения общей площадью свыше 615 тысяч квадратных метров, что позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест. 

«Это уже второй договор о комплексном развитии территории, который мы заключаем в этом году. Механизм набирает популярность у инвесторов, с его помощью в городе может быть реорганизовано еще 1,9 тысячи га бывших промышленных территорий и создано около 500 тысяч рабочих мест», - уточнил заместитель мэра. 

Решение о комплексном развитии участка было принято в марте этого года. Сейчас на нем расположены объекты, принадлежащие пяти разным юридическим лицам. 

«В течение шести месяцев у правообладателей земли была возможность договориться между собой и подать документы на реализацию проекта КРТ по собственной инициативе. Заявлений от них не поступало, в результате был объявлен аукцион. Торги показывали высокий интерес инвестиционного сообщества. В августе этого года город принял решение о реорганизации еще двух участков промзоны «Коровино». Общий объем инвестиций по ним может составить еще около 15,7 млрд рублей. Эти зоны также могут быть выставлены на торги, но в следующем году», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Уже в ближайшее время с победителем аукциона компанией «ИНТЕКО» и столичными властями будет заключен соответствующий договор. 

«Аукцион прошел 2 ноября и продлился почти 9 часов. Торги были организованы в электронной форме, что гарантировало равный доступ к процедуре всем претендентам и обеспечило высокий уровень конкуренции среди участников. В результате цена права на заключение договора выросла на 814%», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Первый в Москве и в России договор о комплексном развитии промышленных территорий был подписан в столице в начале июля 2020 года – по нему будет проведена реновация промзоны «Октябрьское поле».

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