Развеяны устоявшиеся мифы о гипертонии

Российский врач и телеведущая Елена Малышева, а также кардиолог Симон Мацкеплишвили развеяли несколько устоявших мифов о гипертонии. В частности, специалисты опровергли представление о том, что существует понятие о так называемом «рабочем давлении», передаёт РИА Новости

«Артериальное давление бывает нормальным и ненормальным, – пояснили специалисты. – Верхняя граница нормального давления должна быть не выше 130 мм рт. ст.»

При этом они подчеркнули, что верхних значениях давления в 150 необходимо принимать препараты каждый день.

«Но надо понимать, что таблетки не лечат гипертонию. Они позволяют держать артериальное давление в норме. Поэтому их необходимо принимать на регулярной основе. Строго противопоказано самостоятельно увеличивать дозу препарата или, например, отменять приём лекарств. Нужно обязательно посоветоваться со специалистом, который назначит лекарство с другим механизмом действия», – резюмировали Малышева и Мацкеплишвили.