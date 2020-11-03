Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

Жители российских мегаполисов признали лучшими городами для карьеры на удаленке Москву, Казань и Новосибирск, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы Superjob. Худшими городами признаны Челябинск и Омск, показывает исследование, в котором приняло участие по 700 представителей работающего удаленно населения из Москвы и Санкт-Петербурга старше 18 лет, от других крупных городов в исследовании приняли участие по 300 респондентов.

Лучшим городом для онлайн-работы признана Москва, об этом заявил каждый второй житель столицы, который находится на удаленке. Казань и Новосибирск назвали лучшими городами для карьерного роста на удаленной работе по 43%участников опроса. Меньше всего голосов от удаленных работников получили Челябинск и Омск по 9% и 8% опрошенных отдали свои голоса за эти города.

40% жителей северной столицы считают свой город подходящим для удаленной карьеры, 29% жителей Екатеринбурга назвали свой милионник лучшим для профессионального роста в период эпидемии. В Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону каждый четвертый житель доволен своей карьерой на удаленке.