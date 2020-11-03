Крупнейший нефтеперерабатывающий актив НК «Роснефть» - Рязанский НПЗ, произвел более 1 млн тонн бензина «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами, сообщает официальный сайт компании. Топливо направляется в Московскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую области, а также в Краснодарский край.

«Роснефть» постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов. Выпуск и реализация бензина АИ-95-К5 «Евро 6» является вкладом компании в защиту окружающей среды», - говорится на сайте «Роснефти».

«Евро 6» является эталонным топливом с минимальным содержанием серы, бензола и ароматических углеводородов, что на 30% снижает токсичность выхлопных газов.

Запуск полномасштабного производства топлива стал возможен благодаря модернизации установки каталитического риформинга и увеличения объема товарно-сырьевого парка предприятия в 2019 году. Производство было оснащено новыми резервуарами, оснащенные современными системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов. Для улучшения качества топлива была разработана новая технология, требования к которой установлены по шести показателям.

Переход на отечественный продукт позволяет Рязанской НПК обеспечить стабильный рост производства высококачественной продукции и повысить его эффективность.