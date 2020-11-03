«Газпром» начал строить «восточный маршрут» на запад

«Сила Сибири» пустилась вскачь

«Газпром» начал второй этап строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» — на участке длиной 803 километра от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщила «Наша газета» комапнии «Газпром инвест».

Газопровод строится как канал экспорта российского газа на восток, в страны АзиатскоТихоокеанского региона. Его общая протяженность около 3 тыс. километров.

Но взгляда на карту (Рис. 1) достаточно, чтобы понять — работы по второй очереди тянут газопровод не в восточном, а в противоположном направлении, на юго-юго-запад. Все верно: цель второй очереди — насытить уже построенный восточный маршрут газом, взяв его с Ковыкты.

Рис. 1 ПАО «Газпром»

Ковыктинское газоконденсатное месторождение – крупнейшее на востоке России по запасам газа (2,7 трлн кубометров газа и 90,6 млн тонн газового конденсата). По данным «Газпрома», нно будет служить ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».

Проект «Магистральный газопровод Ковыкта – Чаянда» предстоит реализовать за 2022 год. В «Газпроме» характеризуют это как уникально короткий срок, тем более, с учетом «сложных геологических и природноклиматических условий» посреди «огромного моря тайги».

Газопровод пройдет по территории Иркутской области и Республика Саха (Якутия) и войдет в единую систему газоснабжения Российской Федерации. На его пути: вечная мерзлота, тектонические разломы, горы, леса, болота. А также —крупнейшая из российских рек– Лена, «переход через которую будет выполнен методом микротоннелирования».

Труба пройдет не по дну Лены, а под ним, но и не будет укладываться в траншею. Проходка тоннеля при данном методе осуществляется щитом (с применением лазерной системы), минимизируя ущерб экосистеме реки. Для этих работ привлекаются специализированные подрядные организации.

Газопровод строят около двух тысяч специалистов под руководством интегрированного проектного офиса «Байкал», и более тысячи единиц техники.

Фото со строительства первой очереди «Силы Сибири» ПАО «Газпром»

Согласно сообщению, работы начались в сентябре (несколько странно, что о таком, довольно-таки крупном событии становится известно только что). «В настоящее время», сообщает корпоративное издание, подрядные организации перешли в стадию реализации строительно-монтажных работ. Ведется перебазировка техники, начата сварка на трубосварочных базах и обустройство временных жилых городков. Строители приступили и к основному комплексу работ на линейной части газопровода: сварено и уложено более 10 километров трубопровода. К концу года подрядчики выйдут на пиковую загрузку.

Как напоминает информагентство «Прайм», поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались в начале декабря 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). В 2020 году «Газпром» планировал поставить в КНР до 5 млрд кубометров газа, в 2021 году — до 10 млрд, в 2022 году — до 15 млрд. Проектной мощности в 38 млрд кубометров компания намерена достичь к 2025 году.

Поначалу поставки отставали от графика. В начале года Китай сокращал импорт газа из-на начавшейся там эпидемии коронавируса. За первые полгода было поставлено всено коло трети планового годового объема газа. Но в январе-октябре «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» уже 3,06 млрд куб. м газа, сообщили «Вести.ру».

В октябре сообщалось о том, что суточный объем поставок газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начал превышать контрактные обязательства. Очевидно, поставщик и покупатель (China National Petroleum Corp.) принялись догонять план. Так что проект пустился вскачь и по поставкам, и по строительству.

Успех с открытым финалом

Восточное направление становится все более актуальным для «Газпрома», так как оно должно в перспективе компенсировать снижение экспорта в Европу, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Доля газа «Газпрома» в общем объеме природного газа, потребленного в ЕС в первом полугодии 2020 года составила 28% по сравнению с 32% за аналогичный период 2019 года. А в китайском направлении поставки растут: в октябре 2020 году «Газпром» нарастил объемы в КНР на 16,9% к сентябрю 2020 года. Суммарный объём поставок в октябре составил 117,2% от плановых значений на этот месяц в связи с повышенными заявками китайской стороны.

Строительство ветки от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения позволит «Газпрому» значительно нарастить объемы экспорта в Китай, подтверждает эксперт. Мощности двух ресурсных баз дадут возможность увеличить объемы прокачки газа по МГП «Сила Сибири-1» до 44 млрд кубометров сырья в год.

После полноценного запуска МГП «Сила Сибири-1», указывает Артем Деев, «Газпром» намерен начать строительство двух новых газопроводов в КНР. МГП «Сила Сибири-2» даст возможность построить два маршрута поставок: через МГП «Алтай» (мощностью 30 млрд кубометров) и напрямую через территорию Монголии (мощностью 50 млрд кубометров в год).

Рис. 2 ПАО «Газпром»

Новость, безусловно, носит позитивный характер, так как означает, что все договоренности по эксплуатации проекта сохраняются и реализовываются согласно графику, говорит главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Реализация масштабных целей по «Силе Сибири» позволит «Газпрому» достичь давних целей – создать систему газопроводов, позволяющих поставлять газ как на Запад, так и на Восток (см. Рис. 2). По идеальному сценарию поставки можно диверсифицировать в зависимости от ценообразования на этих рынках: где цена спроса выше туда и направлять объемы больше.

Однако, полагает Антонов, в действительности с растущей популярностью СПГ российский газовый гигант будет располагать полузагуженной трубой. Китай уже несколько лет ведет активную политику по взаимодействию с альтернативными поставщиками энергоресурсов,

В частности, газ по трем трубопроводам закупается из Туркмении, строится также четвертая нитка через Таджикистан, отмечает он. Также Китай активно строит терминалы по приемке СПГ, примечательно, что возводят их на северной части побережья КНР, где также предполагается выходная точка по «Силе Сибири». Еще один негативный для экспортеров фактор – развитие Китаем своей собственной газовой отрасли, в частности, например, только подтвержденные запасы сланцевого газа в одной из горных провинций в этом году увеличились с 191 до 792 млрд куб м газа.

Это все указывает на то, что либо Китай не планирует масштабные закупки у России и будет в вялотекущем режиме исполнять обязательства, либо будет настаивать на невыгодных для «Газпрома» скидках, считает Алексей Антонов. При этом, в отличие от «Северного потока — 2», где проект финансировался наполовину за счет партнеров, Россия с «Силой Сибири» финансово находится в более уязвимом положении, так как это преимущественно внутренняя инвестиция, говорит он.

В то же время, отмечает аналитик, «Сила Сибири 2», будучи дороже и длиннее газопрвода, реализуемого в настоящее время, представляет собой маршрут, создает меньшую нагрузку на окружающую среду и позволит газифицировать больше российских территорий.