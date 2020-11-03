Соцопросы: Трамп резко сократил отставание от Байдена

По данным сайта Real Clear Politics (агрегатор социологических опросов, проводимых в США) президент США Дональд Трамп практически сравнялся с кандидатом от Республиканской партии Джо Байденом по рейтингу в «колеблющихся» штатах. В штате Флорида, где в конце октября на несколько процентов лидировал Байден, два опроса общественного мнения показали преимущество Трампа в 1% и 2% голосов. Аналогичная ситуация наблюдается в штате Огайо – Трамп вырвался вперед с преимуществом от одного до пяти процентов голосов. В Пенсильвании и Аризоне Байден сохраняет свое преимущество над Трампом, но в среднем оно сократилось до 1%-2% голосов.

Последнюю неделю перед выборами Трамп провел более активное предвыборное турне по штатам, чем Байден. Кроме того, на избирателя мог повлиять коррупционный скандал, связанный с Джо Байденом и его сыном Хантером Байденом, который разгорелся за две недели до выборов.

Сегодня, 3 ноября, в США проходят президентские выборы, выборы депутатов Палаты представителей Конгресса США и трети сенаторов Конгресса США.