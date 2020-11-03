В Крыму ответили Франции насчет аннексии полуострова

Власти Франции глубоко заблуждаются, называя Крым аннексированной территорией, заявил глава парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Франция проводит непоследовательную политику. Пока президент Франции заявляет о выстраивании диалога с Россией, французский МИД говорит об аннексии полуострова, демонстрируя свое глубокое заблуждение на счет крымских событий», - цитирует агентство РИА «Новости» Гемпеля.

Он подчеркнул, что если Франция заинтересована в выстраивании отношений с Россией не на словах, то ей следует для начала признать Крым российской территорией.

«Все претензии Украины на Крым - фейковые и не имеют никаких последствий», - продолжил депутат. Он напомнил, что возвращаясь в состав РФ, народ Крыма «проявил свою волю, воспользовавшись своим правом на самоопределение».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, заявив, что Франция «не признает незаконную аннексию Крыма».