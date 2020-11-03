В Московском театре Олега Табакова состоятся показы спектакля Евгения Писарева «Кинастон»

Премьера спектакля состоялась в 2017 году, первым исполнителем роли Кинастона был Максим Матвеев, прервавший в этом году контракт с Театром Олега Табакова.

Евгений Писарев, режиссер спектакля: Я считаю первого исполнителя роли Кинастона Максима Матвеева своим соавтором в этой работе. Конечно, замена исполнителя главной роли - стресс и риск. Но еще и вызов. Вызов для меня, для Театра и для Юрия Чурсина. Чурсин артист острый, колючий, драматичный, я вижу, что у него есть большое желание эту роль сыграть, и вижу, что ему есть, про что это играть».

Эдвард Кинастон – реальная историческая личность XVII века, актер, достигший небывалой популярности исполнением женских ролей. Но король Карл II своим указом разрешил женщинам играть женские роли. Публика спешит увидеть это чудо, позабыв своих прежних кумиров. В этот поворотный момент мы застаем героев: последнего великого актера-исполнителя женских ролей и первую женщину-актрису. Но не стоит ждать от «Кинастона» исторической достоверности, скорее, правдоподобия чувств и страстей в обстоятельствах, предложенных драматургом и режиссером. В спектакле виртуозно смешаны фарс и трагедия, комедия и драма, высокое и низкое, с некоторой долей озорства и провокации, конечно, как и положено в театре всех времен.

Автор пьесы Джеффри Хэтчер родился в Огайо в 1957 году, там же окончил частный гуманитарный колледж — университет Дэнисон. Как драматург и сценарист приобрел известность на Бродвее в начале 1990-х. Хэтчер сегодня — автор почти трех десятков работ, среди которых инсценировки текстов По, Стивенсона, Гоголя, Бальзака, пьесы «Мать-Россия», «Кинастон» (оригинальное название – Compleat Female Stage Beauty). Написанная в 1999 году, пьеса Stage Beauty получила международный резонанс после того, как была экранизирована сэром Ричардом Эйром («Красота по-английски», 2004).