В России за последние сутки выявлено 18,6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции

В России выявлено 18 648 случаев в 85 регионах новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперштаб. Суточный прирост держится выше 18 тысяч пятый день подряд. Накануне, 2 ноября, число новых случаев составило 18 260, 1 ноября - 18 665, 31 октября - 18 140, 30 октября - 18 283.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 355, выписаны из российских больниц 15 331 человек, что стало максимальным показателем за весь период наблюдений. В общей сложности в стране выявлено за все время эпидемии 1 млн 673 тыс. 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь составляет за весь период 28 828, выписаны 1 млн 251 тыс. 364 человек. Число активных больных в стране к настоящему моменту составляет 393 494 человека.

Наибольший прирост больных COVID отмечен в Москве - 5 150, выписаны 3 647 человек, умерли 63 пациента. Накануне было 4 796 новых случаев, 1 ноября - 5 261 случай.

На втором месте продолжает оставаться Санкт-Петербург, где выявлено еще 944 новых случаев COVID сутки, 567 случаев зафиксировано в Московской области. В пятерке Нижегородская область (+391), Архангельская область (+387). В десятке Ростовская область (+310), Красноярский край (+303), Воронежская область (+302), Свердловская область (+283) и Иркутская область (+293).